Дивимося трейлер документального серіалу від Скорсезе про Фран Лебовіц

Серіал, який вийде на Netflix 8 січня 2021 року став другим спільним проєктом Мартіна Скорсезе і Фран Лебовіц. Десять років тому вони випустили документальний фільм Ораторське мистецтво, теж присвячений есеїстці.

Синопсис нового проєкту говорить: Фран Лебовіц знає, що їй подобається, а що ні. Вона не буде чекати запрошення, щоб розповісти вам про це. Десятиліттями критик і есеїстка висловлювала свою думку: іноді бурмочучи, іноді бунтуючи. Розчинена в Нью-Йорку, Лебовіц перетворила пряму розмову на мистецтво, упакувавши свої глибокі спостереження про місто і його мешканців в енергійний, бадьорий коментар, який нікого не помилує.

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"Уяви, що це місто" обговорить найрізноманітніші теми: від туристів, грошей, метрополітену і мистецтва до прогулянки по Таймс-сквер, в якій є свої складності. Попутно фільм розповість про минуле Лебовіц: її життя, проведене в цікавості, і надихаючій незалежності.

Останній фільм Скорсезе Ірландець вийшов на Netflix в 2019 році. "Уяви, що це місто" став другим фільмом режисера для стрімінгового сервісу.

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