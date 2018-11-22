На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Краще, ніж новий iPad Pro: Microsoft Surface Pro 6 пройшов тест на міцність
-
- 46
Автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсен продовжує публікувати відеоролики з результатами тестування гаджетів на стійкість до зовнішніх впливів.
Черговим піддослідним техноблогера виявився планшет Surface Pro 6 від Microsoft. який традиційно був підданий цілій низці суворих випробувань.
І ще: Face ID на новому iPad Pro працює краще, ніж на iPhone
Захисне скло новинки виявилося досить крихким – спроби подряпати дисплей привели до утворення відколу у місці торкання, від якого через всю площу екрана простяглися значні тріщини. З аналогічного матеріалу зроблене й покриття об'єктивів камер.
Алюмінієвий корпус планшета очікувано легко піддався впливу канцелярського ножа, який залишив на всіх чотирьох гранях і задній кришці пристрою глибокі подряпини. Без проблем вдалося зрізати та захисні решітки стереодинаміків пристрою. Пластикові кнопки живлення та регулювання гучності виявилося нескладно пошкодити, але вони продовжили працювати навіть після спроби виламати їх.
Після нагріву запальничкою матриця дисплея повернулася в початковий стан вже через кілька секунд, повністю зберігши працездатність. Кілька спроб зігнути планшет привели до того, що корпус Surface Pro 6 істотно деформувався, але апарат при цьому продовжив працювати – масивна алюмінієва підставка, розташована на задній панелі, зіграла роль ребра жорсткості.
За підсумками випробувань Нільсен розбив дисплей, відірвавши його від корпусу, але зазначив, що металевий планшет від Microsoft виявився значно міцнішим за новий iPad Pro, який майже цілком складається зі скла і металу.
Читайте також: Нарешті розкрито всі специфікації iPad Pro 2018
-
09:44Донька Бреда Пітта і Анджеліни Джолі готується до зміни статі
-
09:25Скільки грошей витратили американці у Чорну п'ятницю
-
08:55Світоліна здивувала шанувальників незвичайним фото
-
08:34Король Лев: у мережі порівняли анімацію фільмів 1994 та 2019 років
-
08:14Яку погоду очікувати в Україні 25 листопада
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
21:53Спорткар Jaguar F-Type стане електромобілем
-
21:21У Таїланді відбувся забіг наречених: відео
-
20:50У цій країні зареєстрували другий у світі випадок зараження гепатитом Е
-
20:22У Єгипті знайшли гробницю служителя храму Амона
-
19:49Хайді Клум поділилася романтичним знімком з юним бойфрендом
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
19:00Х-фактор 9 сезон 13 випуск: дивитися онлайн перший прямий ефір
-
Як обрати зимові шини, які не підведуть на дорозі: корисні поради
-
18:45Науковці знайшли спосіб істотно продовжити життя людини
-
18:16Сценаристка Відьмака поділилася дитячими малюнками-спойлерами
-
17:49Принц Чарльз розкрив можливі імена для майбутньої дитини Меган Маркл
-
17:25Porsche готує до випуску новинку за 2900 доларів
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
16:31У Грузії аджика стала пам'яткою культурної спадщини
-
16:16Енн Хетевей здивувала фанатів зміною зовнішності
-
15:55Воротар Лунін ледь не забив гол у свої ворота: відеофакт
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
15:17У Парижі закрили для відвідувачів Ейфелеву вежу
- 24 листопада
-
23:59Х-фактор 9: хто покинув шоу в першому прямому ефірі від 24-11-2018
-
19:25Експерти розкрили секрет сексуального успіху чоловіків
-
16:53Учені розкрили просту таємницю щасливих пар
-
15:33Мокро і слизько: яку погоду очікувати у найближчі дні
-
12:31Рок-музика: плейлист нових альтернативних пісень листопада
-
09:31Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні
- 23 листопада
-
22:13Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
-
18:10У кліпі гурту KAZKA – Плакала знайшли помилку
-
16:20Х-фактор 9 сезон: усі учасники, які потрапили в прямі ефіри шоу
-
13:005 книг про круті пригоди, які ви прочитаєте на одному подиху
-
11:41DZIDZIO – Моя любов: новий романтичний кліп, який розчулить вас
-
09:00Чорна п'ятниця 2018: як не "купитися" на фейкові знижки в Україні
- 22 листопада
-
21:50Серіал Дві матері 24 серія: дивитися онлайн фінал стрічки 22-11-2018
-
18:00Чорна п'ятниця 2018 – гаджети, на яких можна суттєво зекономити
-
17:13Українець розкрив секрет популярної оптичної ілюзії
-
13:43SkyUp почав продаж квитків на внутрішні рейси: вартість квитків і напрямки
-
12:07Х-фактор 9: оголошені нові жорсткі правила у прямих ефірах
-
10:41Чорна п'ятниця 2018 в Україні: дата, коли буде масовий розпродаж
-
07:14У мережі порівняли їзду авто на зимовій і всесезонній гумі: відео
- 21 листопада
-
22:02Серіал Дві матері 23 серія – дивитися онлайн від 21-11-2018
-
20:50Як пережити шопінг з коханою: ідеальна інструкція
-
18:21Надприродне: фото, як змінилися зірки серіалу за 14 сезонів
-
15:55Дівчина Луніна показала спокусливе патріотичне фото
-
12:10Чорна п'ятниця 2018 в Україні: які знижки будуть в інтернет-магазинах
-
10:22Популярна музика: свіжі пісні відомих виконавців