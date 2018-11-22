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Краще, ніж новий iPad Pro: Microsoft Surface Pro 6 пройшов тест на міцність

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Фірмовий планшет Microsoft виявився не надто міцним - фото 1
Фірмовий планшет Microsoft виявився не надто міцним / AWOK

Автор YouTube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсен продовжує публікувати відеоролики з результатами тестування гаджетів на стійкість до зовнішніх впливів.

Черговим піддослідним техноблогера виявився планшет Surface Pro 6 від Microsoft. який традиційно був підданий цілій низці суворих випробувань.

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Захисне скло новинки виявилося досить крихким – спроби подряпати дисплей привели до утворення відколу у місці торкання, від якого через всю площу екрана простяглися значні тріщини. З аналогічного матеріалу зроблене й покриття об'єктивів камер.

Алюмінієвий корпус планшета очікувано легко піддався впливу канцелярського ножа, який залишив на всіх чотирьох гранях і задній кришці пристрою глибокі подряпини. Без проблем вдалося зрізати та захисні решітки стереодинаміків пристрою. Пластикові кнопки живлення та регулювання гучності виявилося нескладно пошкодити, але вони продовжили працювати навіть після спроби виламати їх.

Після нагріву запальничкою матриця дисплея повернулася в початковий стан вже через кілька секунд, повністю зберігши працездатність. Кілька спроб зігнути планшет привели до того, що корпус Surface Pro 6 істотно деформувався, але апарат при цьому продовжив працювати – масивна алюмінієва підставка, розташована на задній панелі, зіграла роль ребра жорсткості.

За підсумками випробувань Нільсен розбив дисплей, відірвавши його від корпусу, але зазначив, що металевий планшет від Microsoft виявився значно міцнішим за новий iPad Pro, який майже цілком складається зі скла і металу.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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