Нарешті розкрито всі специфікації iPad Pro 2018

Компанія Apple пишається своїми пристроями. Саме тому кожна презентація – подія, на якій розповідають про останні досягнення розробників. Однак деякі технічні деталі Apple намагається замовчувати.

Щоб дізнатися такі показники, як швидкість процесора і оперативної пам'яті, необхідно чекати незалежних тестів, які проводяться вже після виходу пристрою на ринок. Новий iPad Pro пройшов ці випробування.

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У новому планшеті встановлений процесор Apple A12X Bionic з частотою 2,48 ГГц. На відміну від A10X Bionic у версії 2017 року, це восьмиядерний чип з чотирма процесорними ядрами, які забезпечують максимальну продуктивність. Чотири більш повільних ядра використовуються для забезпечення стабільної роботи акумулятора. Більш висока тактова частота і додаткові ядра в сукупності призводять до значного збільшення швидкості. Тест iPad Pro 2018 на GeekBench 4 показав 18 015 балів. У цьому ж випробуванні iPad Pro 2017 набрав лише 9 331.

iPad Pro 2018 вдвічі потужніший за попередника

Також випробувачам вдалося з'ясувати, яким є обсяг встановленої оперативної пам'яті. Примітно, що цього року пристрої з 1 ТБ внутрішньої пам'яті отримали 6 ГБ оперативки, в той час як планшетам з меншим обсягом дісталося всього 4 ГБ. Це перший подібний випадок в історії iPad. Раніше обсяг оперативної пам'яті не перегукувався з внутрішньою пам'яттю пристрою. Здається, купертиновці вирішили повчитися цього нехитрого маневру в китайців.

iPad Pro 2018 вдвічі потужніший за попередника

Попри регулярні заяви компанії про те, що iPad найближчим часом стане повноцінною заміною ноутбуків, розробники відмовляються давати користувачам повний звіт про специфікації, як, наприклад, у випадках з MacBook або iMac. Чому Apple приховує ці характеристики для iOS пристроїв, залишається загадкою.

iPad Pro 2018 вдвічі потужніший за попередника

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