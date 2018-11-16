Зігнувся навпіл: новий iPad Pro 2018 виявився надзвичайно крихким

До вашої уваги регулярна рубрика знущань з гаджетів. Наш улюбленець Зак Нільсон з каналу JerryRigEverything цього разу перевірив на міцність iPad Pro 2018, який представили нещодавно.

Нагадаємо, що цього року Apple повністю поміняла дизайн планшетів, зменшивши рамки навколо екрана та відмовившись від кнопки "Додому". Крім того, при товщині всього 5,9 мм це найтонший гаджет компанії.

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Насамперед блогер узявся за оновлений Apple Pencil. Аксесуар без особливих зусиль зламався навпіл, що дозволило вивчити його "нутрощі". Всередині стилус наповнений усілякою електронікою, включаючи котушки бездротової зарядки. Також у корпусі помістилося кілька потужних магнітів для кріплення до планшета.

Під час випробування екрана iPad Pro на стійкість до подряпин обійшлося без сюрпризів – він дряпається так само, як і у всіх сучасних смартфонах. Але автор відзначив, що скло в планшеті досить тонке, через що навіть при сильному натисканні картинка спотворюється.

Дивіться, як зігнувся навпіл новий iPad Pro 2018:

Металевий корпус планшета традиційно легко покривається подряпинами, але найбільш цікаве сталося при тесті на згинання. Блогеру було достатньо докласти трішки зусиль, щоб гаджет зламався навпіл. Очевидно, що для таких розмірів у новинки надто тонкий корпус, що не дозволило витримати таке навантаження.

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