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Face ID на новому iPad Pro працює краще, ніж на iPhone

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Face ID на нових iPad Pro вразив журналістів - фото 1
Face ID на нових iPad Pro вразив журналістів / akket

Порівняно нещодавно компанія Apple презентувала новий iPad Pro, який зазнав низки змін. Зокрема, гаджет отримав безрамковий дисплей, але позбувся кнопки "Додому". Це й стало причиною використання фірмового Face ID для розблокування.

На думку журналіста видання 9To5Mac Чанса Міллера, система розпізнавання облич на планшеті працює краще, ніж на смартфонах компанії Apple.

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"Коли торік Face ID з'явилася на iPhone X, я написав, що не можу дочекатися, коли інновація дійде і до Mac. Однак, я не врахував потенціалу, який криється в iPad: у нових планшетах система розпізнавання працює навіть краще, ніж на iPhone X та XS", – зазначив Міллер.

По-перше, Міллер зазначив, що Face ID на iPad, на відміну від iPhone, розпізнає власника під будь-яким кутом: якщо покласти пристрої поруч на столі, система планшета швидше розпізнає власника.

По-друге, дуже зручно працює функція розблокування планшета при використанні клавіатури: щоб активувати Face ID, необхідно двічі натиснути будь-яку клавішу. Процес буде запущений, і проводити пальцем по екрану не доведеться. На iPhone так зробити проблематичніше, адже до смартфона мало хто під'єднує клавіатуру.

По-третє, ключова перевага Face ID на iPad полягає в тому, що система розпізнавання активна і при вертикальній, і при горизонтальній орієнтаціях пристрою. Планшет можна навіть перевернути догори дриґом.

Face ID на нових iPad Pro працює значно краще - фото 289494
Face ID на нових iPad Pro працює значно краще / 9to5mac

Однак, мінуси в роботі Face ID журналіст усе ж зумів відшукати: під час розблокування планшета необхідно постійно стежити, щоб палець не потрапляв на камеру. Якщо бути менш уважним – система не спрацює. Крім того, якщо ставити iPad на підставку, датчики віддаляються і розблокувати пристрій не вийде. Це дрібні недоліки, проте вони дещо псують враження від використання.

На завершення Чанс Міллер зазначив, що найкращим у системі розпізнавання від Apple є пасивність: для того, щоб отримати доступ до паролів, увійти до програми або щось оплатити, взагалі не потрібно вживати жодних заходів. Це надзвичайно передова й інноваційна функція.

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Джерело: 9to5mac
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