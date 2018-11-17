Face ID на новому iPad Pro працює краще, ніж на iPhone

Порівняно нещодавно компанія Apple презентувала новий iPad Pro, який зазнав низки змін. Зокрема, гаджет отримав безрамковий дисплей, але позбувся кнопки "Додому". Це й стало причиною використання фірмового Face ID для розблокування.

На думку журналіста видання 9To5Mac Чанса Міллера, система розпізнавання облич на планшеті працює краще, ніж на смартфонах компанії Apple.

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"Коли торік Face ID з'явилася на iPhone X, я написав, що не можу дочекатися, коли інновація дійде і до Mac. Однак, я не врахував потенціалу, який криється в iPad: у нових планшетах система розпізнавання працює навіть краще, ніж на iPhone X та XS", – зазначив Міллер.

По-перше, Міллер зазначив, що Face ID на iPad, на відміну від iPhone, розпізнає власника під будь-яким кутом: якщо покласти пристрої поруч на столі, система планшета швидше розпізнає власника.

По-друге, дуже зручно працює функція розблокування планшета при використанні клавіатури: щоб активувати Face ID, необхідно двічі натиснути будь-яку клавішу. Процес буде запущений, і проводити пальцем по екрану не доведеться. На iPhone так зробити проблематичніше, адже до смартфона мало хто під'єднує клавіатуру.

По-третє, ключова перевага Face ID на iPad полягає в тому, що система розпізнавання активна і при вертикальній, і при горизонтальній орієнтаціях пристрою. Планшет можна навіть перевернути догори дриґом.

Face ID на нових iPad Pro працює значно краще / 9to5mac

Однак, мінуси в роботі Face ID журналіст усе ж зумів відшукати: під час розблокування планшета необхідно постійно стежити, щоб палець не потрапляв на камеру. Якщо бути менш уважним – система не спрацює. Крім того, якщо ставити iPad на підставку, датчики віддаляються і розблокувати пристрій не вийде. Це дрібні недоліки, проте вони дещо псують враження від використання.

На завершення Чанс Міллер зазначив, що найкращим у системі розпізнавання від Apple є пасивність: для того, щоб отримати доступ до паролів, увійти до програми або щось оплатити, взагалі не потрібно вживати жодних заходів. Це надзвичайно передова й інноваційна функція.

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