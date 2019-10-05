Краще не сваритись: ці знаки Зодіаку найзліші серед усіх

Деякі знаки Зодіаку більш схильні до проявів агресії, аніж інші. З ними краще не сперечатись і не переходити їм дорогу. Хто ж потрапив до топ-3 найлютіших знаків – читайте далі.

Козеріг. Важко повірити, але спокійно та доброзичливі Козероги і справді можуть поводитись доволі жорстоко, адже саме вони вважають, що помсту варто подавати холодною. Вони доволі чітко та серйозно підходять до вивчення противника та зроблять все, щоб його життя стало пекельним. До того ж, навіть пусті жарти можуть спровокувати таку реакцію у Козерогів.

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Овен. Овни – чудові друзі, які обожнюють веселощі та приємні компанії, однак у поганому настрої вони здатні спопелити все, що трапляється на їхньому шляху. До слова, щоб стати ворогом для представників цього знаку Зодіаку, потрібно доволі довго виводити їх з себе, однак у разі успіху краще кудись зникнути, адже Овен здатен перетворити противника у порох.

Скорпіон. Саме представники цього знаку Зодіаку вважаються найлютішими серед усіх. Насправді їх хвилює тільки власна особа, тож вони лише ззовні здаються доброзичливими та привітливими. Майже постійно у них виникають зловісні та похмурі думки щодо оточення, яке зовсім не достойне їх уваги. Якщо ж хтось і захоче розгнівати Скорпіона, то краще бігти якнайдалі від епіцентру реакції.

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