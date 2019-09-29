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Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку

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Актуальний гороскоп на українській мові

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 30 вересня – 6 жовтня 2019!

Перший тиждень жовтня стане ковтком свіжого повітря для представників багатьох знаків Зодіаку. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 30.09 – 06.10

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Овен

  • Сприятливі дні: 30, 2
  • Несприятливі дні: 3, 4
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283356
Гороскоп для Овна

Для Овнів новий тиждень буде ще одним шансом активніше зайнятись справами та творчістю. Інколи ви надто легковажно ставитесь до грошей, а зараз саме час навчитись їх відкладати. Звісно ж. не варто відмовляти собі у задоволенні потреб, але деякі речі справді недоцільні. Вільний час приділіть наведенню ладу навколо та всередині.

Телець

  • Сприятливі дні: 1, 3
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283352
Гороскоп для Тельця

Тельцям у перший тиждень жовтня варто максимально викластись у розв'язання всіх робочих питань. Активна праця зараз принесе відчутний результат вже дуже швидко. Звісно ж. не варто нехтувати можливістю провести час із задоволенням, але невдовзі на вас очікує повноцінний відпочинок та нові враження. Тому зараз зосередьтесь на насущному.

Близнюки

  • Сприятливі дні: 30, 5
  • Несприятливі дні: 2, 4
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283358
Прогноз для Близнят

Близнюкам у стосунках цього тижня дуже пощастить, адже на особистому фронті все йде лише вгору. А от самотнім представникам цього знаку Зорі рекомендують більше часу присвятити саморозвитку та не перейматись через думку інших. На вихідних найкраще провести час активно, а от відлежуватись з серіалом будете наступного разу.

Рак

  • Сприятливі дні: 1, 3
  • Несприятливі дні: 30, 5
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283353
Гороскоп для Рака

Раки цього тижня будуть настільки оточені атмосферою добра та любові, що зможуть вибратись з будь-яких дрібних проблем, які можуть виникнути. Не варто засмучуватись через незначний негатив, адже навколо стільки чудових моментів! Згодом у вас випаде нагода приємно відпочити у компанії близьких.

Лев

  • Сприятливі дні: 30, 2
  • Несприятливі дні: 3, 4
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283345
Гороскоп для Лева

Леви повні сил та енергії, тому ключовим завданням цього тижня є підтримка цих ресурсів на належному рівні. Зберігайте гарний настрій та діліться ним з оточенням. Навіть із сотнею справ зараз ви впораєтесь легко, потрібно лише правильно розподілити час та ресурси. А от вільні дні присвятіть близьким та друзям, а також намагайтесь не конфліктувати.

Діва

  • Сприятливі дні: 30, 1
  • Несприятливі дні: 4, 6
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283354
Гороскоп для Діви

Діви можуть відчути себе справжніми зіроньками, адже цього тижня чимало людей буде боротись за вашу увагу. Щоправда, частина з них робитиме це у корисливих цілях. Не піддавайтесь емоціям та вмикайте холодний розум, щоб у майбутньому не стикнутись з небажаними неприємностями.

Терези

  • Сприятливі дні: 2, 6
  • Несприятливі дні: 3, 4
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283349
Гороскоп для Терезів

У Терезів раптово може виникнути відчуття небувалої втоми, і це не дивно, адже останнім часом ви багато працювали. Тому знайдіть час для відпочинку та розслабтесь хоча б трохи. Нехай це будуть пригоди, мандри, зустрічі з друзями чи просто сеанси творчості - вам варто відновити свій енергетичний потенціал.

Скорпіон

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 4 ,5
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283350
Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня доведеться активно попрацювати над собою та всіма справами, які ви так довго відкладали "на завтра". І це завтра вже давненько настало, тому правильно розподіліть завдання та вирішуйте їх, адже попереду можливі зміни. Щоб вони вас потішили, потрібно докласти зусиль.

Стрілець

  • Сприятливі дні: 30, 1
  • Несприятливі дні: 2, 5
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283351
Гороскоп для Стрільця

Стрільцям зорі радять у новому тижні увімкнути свій настрій на максимум та не зважати на дрібний негатив. Ви інколи надто багато думаєте про погане. Краще у такі моменти робити щось для свого кращого майбутнього. Нехай це стане гаслом першого тижня жовтня. І не шукайте мотивації в інших, адже ніхто насправді не повинен вас підштовхувати.

Козеріг

  • Сприятливі дні: 2, 6
  • Несприятливі дні: 3, 5
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283347
Гороскоп для Козерога

Козерогам перший тиждень жовтня принесе можливість кардинально змінити своє життя, однак далеко не кожен одразу зможе її розгледіти. Замисліться, чи влаштовує вас нинішня ситуація. Якщо ж ні, докладіть максимум зусиль, щоб мрії стали реальністю. Насправді, ви можете значно більше, аніж навіть припускаєте.

Водолій

  • Сприятливі дні: 30, 2
  • Несприятливі дні: 5, 6
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283357
Гороскоп для Водолія

У Водоліїв перший тиждень жовтня буде чимало позитивних моментів у житті. Зорі рекомендують звернути більше уваги на здоров'я, тому знайдіть час для того, щоб попіклуватися про себе, а також зміцнити імунітет. Невдовзі на вас чекають нові пригоди, а зараз насолоджуйтесь атмосферою та цінуйте себе.

Риби

  • Сприятливі дні: 2, 3
  • Несприятливі дні: 1, 6
Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку - фото 283348
Гороскоп для Риб

Риби на початку жовтня можуть відчути несподіваний прилив сил, тому одразу варто подумати, куди спрямувати всю цю енергію. Спробуйте менше конфліктувати з людьми та займайтесь тим, що приносить вам задоволення. А от вільний час можна присвятити саморозвитку та просто своїм бажанням.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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