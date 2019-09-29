Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку

Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 30 вересня – 6 жовтня 2019!

Перший тиждень жовтня стане ковтком свіжого повітря для представників багатьох знаків Зодіаку. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!

Гороскоп на тиждень 30.09 – 06.10

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Сприятливі дні : 30, 2

: 30, 2 Несприятливі дні: 3, 4

Гороскоп для Овна

Для Овнів новий тиждень буде ще одним шансом активніше зайнятись справами та творчістю. Інколи ви надто легковажно ставитесь до грошей, а зараз саме час навчитись їх відкладати. Звісно ж. не варто відмовляти собі у задоволенні потреб, але деякі речі справді недоцільні. Вільний час приділіть наведенню ладу навколо та всередині.

Сприятливі дні: 1, 3

1, 3 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Тельця

Тельцям у перший тиждень жовтня варто максимально викластись у розв'язання всіх робочих питань. Активна праця зараз принесе відчутний результат вже дуже швидко. Звісно ж. не варто нехтувати можливістю провести час із задоволенням, але невдовзі на вас очікує повноцінний відпочинок та нові враження. Тому зараз зосередьтесь на насущному.

Сприятливі дні: 30, 5

30, 5 Несприятливі дні: 2, 4

Прогноз для Близнят

Близнюкам у стосунках цього тижня дуже пощастить, адже на особистому фронті все йде лише вгору. А от самотнім представникам цього знаку Зорі рекомендують більше часу присвятити саморозвитку та не перейматись через думку інших. На вихідних найкраще провести час активно, а от відлежуватись з серіалом будете наступного разу.

Сприятливі дні: 1 , 3

, 3 Несприятливі дні: 30, 5

Гороскоп для Рака

Раки цього тижня будуть настільки оточені атмосферою добра та любові, що зможуть вибратись з будь-яких дрібних проблем, які можуть виникнути. Не варто засмучуватись через незначний негатив, адже навколо стільки чудових моментів! Згодом у вас випаде нагода приємно відпочити у компанії близьких.

Сприятливі дні: 30, 2

30, 2 Несприятливі дні: 3, 4

Гороскоп для Лева

Леви повні сил та енергії, тому ключовим завданням цього тижня є підтримка цих ресурсів на належному рівні. Зберігайте гарний настрій та діліться ним з оточенням. Навіть із сотнею справ зараз ви впораєтесь легко, потрібно лише правильно розподілити час та ресурси. А от вільні дні присвятіть близьким та друзям, а також намагайтесь не конфліктувати.

Сприятливі дні: 30, 1

30, 1 Несприятливі дні: 4, 6

Гороскоп для Діви

Діви можуть відчути себе справжніми зіроньками, адже цього тижня чимало людей буде боротись за вашу увагу. Щоправда, частина з них робитиме це у корисливих цілях. Не піддавайтесь емоціям та вмикайте холодний розум, щоб у майбутньому не стикнутись з небажаними неприємностями.

Сприятливі дні: 2, 6

2, 6 Несприятливі дні: 3, 4

Гороскоп для Терезів

У Терезів раптово може виникнути відчуття небувалої втоми, і це не дивно, адже останнім часом ви багато працювали. Тому знайдіть час для відпочинку та розслабтесь хоча б трохи. Нехай це будуть пригоди, мандри, зустрічі з друзями чи просто сеанси творчості - вам варто відновити свій енергетичний потенціал.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 4 ,5

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіонам цього тижня доведеться активно попрацювати над собою та всіма справами, які ви так довго відкладали "на завтра". І це завтра вже давненько настало, тому правильно розподіліть завдання та вирішуйте їх, адже попереду можливі зміни. Щоб вони вас потішили, потрібно докласти зусиль.

Сприятливі дні: 30, 1

30, 1 Несприятливі дні: 2, 5

Гороскоп для Стрільця

Стрільцям зорі радять у новому тижні увімкнути свій настрій на максимум та не зважати на дрібний негатив. Ви інколи надто багато думаєте про погане. Краще у такі моменти робити щось для свого кращого майбутнього. Нехай це стане гаслом першого тижня жовтня. І не шукайте мотивації в інших, адже ніхто насправді не повинен вас підштовхувати.

Сприятливі дні: 2, 6

2, 6 Несприятливі дні: 3, 5

Гороскоп для Козерога

Козерогам перший тиждень жовтня принесе можливість кардинально змінити своє життя, однак далеко не кожен одразу зможе її розгледіти. Замисліться, чи влаштовує вас нинішня ситуація. Якщо ж ні, докладіть максимум зусиль, щоб мрії стали реальністю. Насправді, ви можете значно більше, аніж навіть припускаєте.

Сприятливі дні: 30, 2

30, 2 Несприятливі дні: 5, 6

Гороскоп для Водолія

У Водоліїв перший тиждень жовтня буде чимало позитивних моментів у житті. Зорі рекомендують звернути більше уваги на здоров'я, тому знайдіть час для того, щоб попіклуватися про себе, а також зміцнити імунітет. Невдовзі на вас чекають нові пригоди, а зараз насолоджуйтесь атмосферою та цінуйте себе.

Сприятливі дні: 2, 3

2, 3 Несприятливі дні: 1, 6

Гороскоп для Риб

Риби на початку жовтня можуть відчути несподіваний прилив сил, тому одразу варто подумати, куди спрямувати всю цю енергію. Спробуйте менше конфліктувати з людьми та займайтесь тим, що приносить вам задоволення. А от вільний час можна присвятити саморозвитку та просто своїм бажанням.

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