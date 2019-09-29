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Гороскоп на цей тиждень 30 вересня – 6 жовтня 2019 для знаків Зодіаку
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Гороскоп на цей тиждень прогнозує сприятливі та несприятливі дні для представників всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що чекає саме вас 30 вересня – 6 жовтня 2019!
Перший тиждень жовтня стане ковтком свіжого повітря для представників багатьох знаків Зодіаку. Що ж зірки прогнозують для вас? Читайте гороскоп, щоб бути готовим будь-яких несподіванок долі!
Гороскоп на тиждень 30.09 – 06.10
Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:
- Овен (21 березня – 20 квітня)
- Телець (21 квітня – 20 травня)
- Близнюки (21 травня – 21 червня)
- Рак (22 червня – 22 липня)
- Лев (23 липня – 23 серпня)
- Діва (24 серпня – 23 вересня)
- Терези (24 вересня – 23 жовтня)
- Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
- Стрілець (24 листопада – 21 грудня)
- Козеріг (22 грудня – 20 січня)
- Водолій (21 січня – 20 лютого)
- Риби (21 лютого – 20 березня)
Овен
- Сприятливі дні: 30, 2
- Несприятливі дні: 3, 4
Для Овнів новий тиждень буде ще одним шансом активніше зайнятись справами та творчістю. Інколи ви надто легковажно ставитесь до грошей, а зараз саме час навчитись їх відкладати. Звісно ж. не варто відмовляти собі у задоволенні потреб, але деякі речі справді недоцільні. Вільний час приділіть наведенню ладу навколо та всередині.
Телець
- Сприятливі дні: 1, 3
- Несприятливі дні: 4, 6
Тельцям у перший тиждень жовтня варто максимально викластись у розв'язання всіх робочих питань. Активна праця зараз принесе відчутний результат вже дуже швидко. Звісно ж. не варто нехтувати можливістю провести час із задоволенням, але невдовзі на вас очікує повноцінний відпочинок та нові враження. Тому зараз зосередьтесь на насущному.
Близнюки
- Сприятливі дні: 30, 5
- Несприятливі дні: 2, 4
Близнюкам у стосунках цього тижня дуже пощастить, адже на особистому фронті все йде лише вгору. А от самотнім представникам цього знаку Зорі рекомендують більше часу присвятити саморозвитку та не перейматись через думку інших. На вихідних найкраще провести час активно, а от відлежуватись з серіалом будете наступного разу.
Рак
- Сприятливі дні: 1, 3
- Несприятливі дні: 30, 5
Раки цього тижня будуть настільки оточені атмосферою добра та любові, що зможуть вибратись з будь-яких дрібних проблем, які можуть виникнути. Не варто засмучуватись через незначний негатив, адже навколо стільки чудових моментів! Згодом у вас випаде нагода приємно відпочити у компанії близьких.
Лев
- Сприятливі дні: 30, 2
- Несприятливі дні: 3, 4
Леви повні сил та енергії, тому ключовим завданням цього тижня є підтримка цих ресурсів на належному рівні. Зберігайте гарний настрій та діліться ним з оточенням. Навіть із сотнею справ зараз ви впораєтесь легко, потрібно лише правильно розподілити час та ресурси. А от вільні дні присвятіть близьким та друзям, а також намагайтесь не конфліктувати.
Діва
- Сприятливі дні: 30, 1
- Несприятливі дні: 4, 6
Діви можуть відчути себе справжніми зіроньками, адже цього тижня чимало людей буде боротись за вашу увагу. Щоправда, частина з них робитиме це у корисливих цілях. Не піддавайтесь емоціям та вмикайте холодний розум, щоб у майбутньому не стикнутись з небажаними неприємностями.
Терези
- Сприятливі дні: 2, 6
- Несприятливі дні: 3, 4
У Терезів раптово може виникнути відчуття небувалої втоми, і це не дивно, адже останнім часом ви багато працювали. Тому знайдіть час для відпочинку та розслабтесь хоча б трохи. Нехай це будуть пригоди, мандри, зустрічі з друзями чи просто сеанси творчості - вам варто відновити свій енергетичний потенціал.
Скорпіон
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 4 ,5
Скорпіонам цього тижня доведеться активно попрацювати над собою та всіма справами, які ви так довго відкладали "на завтра". І це завтра вже давненько настало, тому правильно розподіліть завдання та вирішуйте їх, адже попереду можливі зміни. Щоб вони вас потішили, потрібно докласти зусиль.
Стрілець
- Сприятливі дні: 30, 1
- Несприятливі дні: 2, 5
Стрільцям зорі радять у новому тижні увімкнути свій настрій на максимум та не зважати на дрібний негатив. Ви інколи надто багато думаєте про погане. Краще у такі моменти робити щось для свого кращого майбутнього. Нехай це стане гаслом першого тижня жовтня. І не шукайте мотивації в інших, адже ніхто насправді не повинен вас підштовхувати.
Козеріг
- Сприятливі дні: 2, 6
- Несприятливі дні: 3, 5
Козерогам перший тиждень жовтня принесе можливість кардинально змінити своє життя, однак далеко не кожен одразу зможе її розгледіти. Замисліться, чи влаштовує вас нинішня ситуація. Якщо ж ні, докладіть максимум зусиль, щоб мрії стали реальністю. Насправді, ви можете значно більше, аніж навіть припускаєте.
Водолій
- Сприятливі дні: 30, 2
- Несприятливі дні: 5, 6
У Водоліїв перший тиждень жовтня буде чимало позитивних моментів у житті. Зорі рекомендують звернути більше уваги на здоров'я, тому знайдіть час для того, щоб попіклуватися про себе, а також зміцнити імунітет. Невдовзі на вас чекають нові пригоди, а зараз насолоджуйтесь атмосферою та цінуйте себе.
Риби
- Сприятливі дні: 2, 3
- Несприятливі дні: 1, 6
Риби на початку жовтня можуть відчути несподіваний прилив сил, тому одразу варто подумати, куди спрямувати всю цю енергію. Спробуйте менше конфліктувати з людьми та займайтесь тим, що приносить вам задоволення. А от вільний час можна присвятити саморозвитку та просто своїм бажанням.
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