Клопотенко показав, як приготувати вареники з пшеницею та маком: автентичний рецепт

Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування традиційних для української кухні вареників. Спробуйте приготувати й ви вдома такі вареники з пшеницею та маком!

Євген Клопотенко пропонує приготувати автентичні українські вареники з пшеницею та маком.

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Ви колись куштували вареники з пшеницею та маком? Маєте нагоду спробувати, адже саме зараз я дам вам простий рецепт цієї унікальної страви. Вона про Україну, її культуру та смаки. Просто захоплює дух від того, наскільки це чудово! Дивіться та готуйте разом зі мною!", – коментує кухар.

Інгредієнти для тіста на вареники:

360 г борошна (+ для підпилу)

180 мл води

дрібка солі

Інгредієнти для начинки на вареники:

300 г відвареної пшениці

120 г маку

100 г цукру

Для подачі:

вершкове масло до смаку

мед до смаку

Рецепт:

Висипте у каструлю 300 г пшениці та залийте водою у пропорції 1 до 3, тобто знадобиться 900 мл. Додайте дрібку солі та варіть 30 хвилин після того, як закипить вода. Тим часом зробіть тісто. Для цього висипте у миску 360 г борошна, додайте дрібку солі, та 180 мл води. Ретельно вимішайте до однорідності. Висипте 120 г маку у макогін чи ступку, додайте 100 г цукру, ретельно перетріть. Можна також скористатися кавомолкою. Готову пшеницю викладіть у миску, додайте перетертий з цукром мак та добре перемішайте. Начинка має бути однорідною. Підпиліть робочу поверхню борошном та розкачайте тісто у пласт товщиною приблизно 3 мм. Склянкою зробіть кружечки. У кожен кружечок викладіть трохи начинки з пшениці та маку. Добре защипніть краї, можна зробити красивий візерунок. Зваріть вареники в окропі, вам знадобиться приблизно 3-5 хвилин. Коли вареники спливуть, викладіть їх у миску та додайте до смаку меду й вершкового масла, перемішайте. Смакуйте вареники гарячими.

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