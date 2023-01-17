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Клопотенко показав, як приготувати вареники з пшеницею та маком: автентичний рецепт
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко поділився рецептом приготування традиційних для української кухні вареників. Спробуйте приготувати й ви вдома такі вареники з пшеницею та маком!
Євген Клопотенко пропонує приготувати автентичні українські вареники з пшеницею та маком.
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Ви колись куштували вареники з пшеницею та маком? Маєте нагоду спробувати, адже саме зараз я дам вам простий рецепт цієї унікальної страви. Вона про Україну, її культуру та смаки. Просто захоплює дух від того, наскільки це чудово! Дивіться та готуйте разом зі мною!", – коментує кухар.
Інгредієнти для тіста на вареники:
- 360 г борошна (+ для підпилу)
- 180 мл води
- дрібка солі
Інгредієнти для начинки на вареники:
- 300 г відвареної пшениці
- 120 г маку
- 100 г цукру
- Для подачі:
- вершкове масло до смаку
- мед до смаку
Рецепт:
- Висипте у каструлю 300 г пшениці та залийте водою у пропорції 1 до 3, тобто знадобиться 900 мл. Додайте дрібку солі та варіть 30 хвилин після того, як закипить вода.
- Тим часом зробіть тісто. Для цього висипте у миску 360 г борошна, додайте дрібку солі, та 180 мл води. Ретельно вимішайте до однорідності.
- Висипте 120 г маку у макогін чи ступку, додайте 100 г цукру, ретельно перетріть. Можна також скористатися кавомолкою.
- Готову пшеницю викладіть у миску, додайте перетертий з цукром мак та добре перемішайте. Начинка має бути однорідною.
- Підпиліть робочу поверхню борошном та розкачайте тісто у пласт товщиною приблизно 3 мм. Склянкою зробіть кружечки.
- У кожен кружечок викладіть трохи начинки з пшениці та маку. Добре защипніть краї, можна зробити красивий візерунок.
- Зваріть вареники в окропі, вам знадобиться приблизно 3-5 хвилин. Коли вареники спливуть, викладіть їх у миску та додайте до смаку меду й вершкового масла, перемішайте. Смакуйте вареники гарячими.
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