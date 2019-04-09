Коти проти собак: чиї господарі вважають себе щасливішими

Науковці провели вельми цікаве дослідження, аби переконатися, хто ж почуває себе щасливішим: власники собак, чи кішок? Результати, до слова, виявилися передбачуваними.

Рівень щастя у тих, хто мав собаку, виявився значно вищим, аніж у тих, у кого був кіт.

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Велике за масштабом дослідження показало, що власники собак вдвічі частіше вважають себе "дуже щасливими" людьми, в порівнянні з тими, хто має кішок. У цілому, 36% людей, які вважають себе дуже щасливими, мають собак. 18% припадає на тих, у кого є кіт.

Втім, наявність в будинку обох домашніх тварин робить рівень щастя приблизно середнім між першим і другим показниками. Відзначимо, що спочатку автори цього соціологічного опитування не виявили істотних відмінностей у рівні щастя між власниками домашніх тварин, і тими, хто їх не мав. Однак ці відмінності відразу ж виникли, коли вчені почали питати людей, чи вважають вони себе "дуже щасливими". Ось тут і з'явилася різниця між господарями собак і кішок.

Різниця між цими категоріями людей є більш істотною, ніж між представниками середнього та вищого класу і майже такою ж помітною, як диспропорція між тими, хто вважає своє здоров'я "середнім" і "хорошим" або ж "чудовим".

Отже, вчені виявили подібну кореляцію, але вона зовсім не доводить, що володіння собакою автоматично робить людину "дуже щасливою". Цілком можливо, що на це впливають і якісь інші чинники. Наприклад, власники собак частіше були одружені і мали свої власні будинки, а не квартири, якщо порівнювати їх з власниками кішок.

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