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У Великобританії пропонують займатися йогою з лемурами
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Готель Armathwaite Hall, що розташований на Північному Заході Англії, запропонував своїм гостям нову послугу – заняття лемогою. Тренування в компанії входить до однієї з оздоровчих програм.
Річард Робінсон, менеджер парку дикої природи, розташованого поруч із готелем, розповів, що лемури – найкращі напарники з йоги.
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Лемури приймають природні пози – це звичайна справа, адже вони гріють животи на сонці, – пояснив він.
Власниця готелю Керолін Грейвз каже, що ці заняття спеціально розробили для людей, котрі стомилися від міської метушні.
"Лемога дозволяє нашим гостям відчувати єдність з природою і водночас брати участь в іграх з лемурами".
А ви хотіли б зайнятися йогою з лемурами?
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