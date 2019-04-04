У Великобританії пропонують займатися йогою з лемурами

Тепер йогою можна зайнятися з лемурами / The Independent

Готель Armathwaite Hall, що розташований на Північному Заході Англії, запропонував своїм гостям нову послугу – заняття лемогою. Тренування в компанії входить до однієї з оздоровчих програм.

Річард Робінсон, менеджер парку дикої природи, розташованого поруч із готелем, розповів, що лемури – найкращі напарники з йоги.

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Лемури приймають природні пози – це звичайна справа, адже вони гріють животи на сонці, – пояснив він.

Власниця готелю Керолін Грейвз каже, що ці заняття спеціально розробили для людей, котрі стомилися від міської метушні.

"Лемога дозволяє нашим гостям відчувати єдність з природою і водночас брати участь в іграх з лемурами".

А ви хотіли б зайнятися йогою з лемурами?

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