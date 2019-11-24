Космічний телескоп NASA сфотографував "двійника" Чумацького шляху

Космічний телескоп "Хаббл", який стартував з поверхні землі ще у 1990 році, продовжує ділитися світлинами різних куточків частини Всесвіту. Нове зображення, опубліковане на сайті агентства NASA, демонструє спіральну галактику, форма якої нагадує нашу власну – хоч і з невеликими відмінностями.

На опублікованому знімку чітко видно NGC 772 – вона, як і Чумацький шлях, має спіральну форму з яскравим центром, а також ряд зоряних скупчень і хвиль космічного пилу. Навколо цієї системи обертається кілька менших за розміром галактик – один з її рукавів навіть "постраждав" від сусідства із NGC 770, через що форма спіралі стала асиметричною.

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Особливість NGC 772 – так звана незачинена структура: у неї відсутня "перемичка" з газу і зірок, яка транспортує "будівельний матеріал" через ядро ​​галактики.

Ознайомитися зі знімком у високій роздільній здатності можна за цим посиланням.

Нагадаємо, що раніше у NASA заявили, що планують відправити марсохід, аби шукати життя на Червоній планеті. Проведені протягом останніх десятиліть дослідження Марса показали, що там колись була щільна атмосфера та вода на поверхні. У 2020 році космічне агентство NASA має намір відправити на Червону планету новий марсохід, який дозволить вченим отримати докази існування життя.

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