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Космічні мандрівники: до Землі наближаються два астероїди

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Астероїди - фото 1
Астероїди / cneos.jpl.nasa

Фахівці NASA попередили про наближення до Землі двох астероїдів. Який їх діаметр та чи загрожують вони нашій планеті, читайте далі.

Діаметр першого – майже 7 метрів, він пройде на відстані близько 60 тисяч кілометрів від Землі.

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Це ближче, ніж Місяць, в шість разів. Другий астероїд в три рази більше, його діаметр – 30 метрів. "Космічні мандрівники" нашій планеті не загрожують і після зближення з нею продовжать свій політ у Всесвіті.

Вчені відзначають, що в минулу середу повз Землю пролетіли ще три астероїди розміром від 10 до 24 метрів в діаметрі. Один з них наблизився до Землі на відстань трохи ближче, ніж Місяць.

Космічні мандрівники: до Землі наближаються два астероїди - фото 439850

Днями вид української столиці міста Києва з космосу показало Європейське космічне агентство. Ролик опублікований на YouTube-каналі агентства ESA. Так, детальне зображення Києва з космосу було отримано з супутника Sentinel-2, який розташований на висоті 786 кілометрів над Землею.

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Джерело: cneos.jpl.nasa
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