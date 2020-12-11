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Марсохід Curiosity зробив нові фотографії Червоної планети

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Нові фото Марса - фото 1
Нові фото Марса / Twitter

У мережі з'явилися свіжі фотографії пустельної марсіанської поверхні. Знімки були зроблені та надіслані марсоходом Curiosity.

Так, співробітник NASA опублікував нові фотографії поверхні Марса, зроблені марсоходом Curiosity. За його словами, кадри зроблені в марсіанському кратері Гейла, який назвали на честь астронома Волтера Фредеріка Гейла.

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Марсохід Curiosity зробив нові фотографії Червоної планети - фото 438602

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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