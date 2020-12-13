У мережі показали, як Київ виглядає з космосу: вражаючі кадри

Вид української столиці з космосу показало Європейське космічне агентство. Ролик опублікований на YouTube-каналі агентства ESA.

Так, детальне зображення Києва з космосу було отримано з супутника Sentinel-2, який розташований на висоті 786 кілометрів над Землею.

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У ролику агентство повідомляє, що столиця України займає загальну площу близько 840 кв. км, і в ній проживає "близько трьох мільйонів осіб".

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