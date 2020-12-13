Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
У мережі показали, як Київ виглядає з космосу: вражаючі кадри
-
- 2
Вид української столиці з космосу показало Європейське космічне агентство. Ролик опублікований на YouTube-каналі агентства ESA.
Так, детальне зображення Києва з космосу було отримано з супутника Sentinel-2, який розташований на висоті 786 кілометрів над Землею.
І ще: Прототип корабля SpaceX для польоту на Марс вибухнув під час посадки: відео
У ролику агентство повідомляє, що столиця України займає загальну площу близько 840 кв. км, і в ній проживає "близько трьох мільйонів осіб".
Читайте також: Телескоп Hubble зробив знімок унікальної галактики
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
14:21Нові пісні грудня 2020: плейлист найкращої музики для вдалого настрою
-
13:51Косметика проти краси: епічні фото дівчат з невдалим макіяжем
-
13:20Коли ведучий погоди працює з дому: кумедне відео
-
12:53Сексуальне сафарі: Демі Роуз засвітила розкішні форми на нових фото (18+)
-
12:22Яким знакам Зодіаку сьогодні варто присвятити час домівці
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
11:52Калита на Андрія: як приготувати традиційну українську страву – рецепт від Клопотенка
-
11:20Рятувальники оголосили важливе попередження для водіїв
-
10:50Погода в Україні 13 грудня: точний прогноз на неділю
-
10:18Джошуа – Пулєв: дивитись відео і результат бою, хто переміг
-
09:49Привітання на День ангела Андрія 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 грудня
-
08:53Чим замінити ранкову каву для бадьорості на весь день
-
08:17Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
- 12 грудня
-
21:50Гаряча тренерка Теммі Хемброу роздяглась в Instagram (фото 18+)
-
21:1313 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Великі собаки, які забувають про свої розміри: кумедні фото
-
20:21Названо ідеальну температуру для комфортного сну
-
19:50Студія Disney знову перенесла дати виходу нових фільмів: від Кінгсмена до Чорної пантери 2
-
19:19Картинки з Днем ангела Андрія 2020: вітальні листівки і відкритки на іменини
-
18:50Які смачні та жирні продукти допомагають схуднути
-
18:16Гороскоп на 13 грудня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:525 крутих ідей, як облаштувати маленьку кухню
-
17:20Наймолодша мільярдерка світу засвітила апетитну фігуру у крихітній сукні (фото)
-
14:21Нові пісні грудня 2020: плейлист найкращої музики для вдалого настрою
-
12:22Яким знакам Зодіаку сьогодні варто присвятити час домівці
-
09:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 13 грудня
-
08:17Mercedes-Benz і BMW помирилися: і навіть прорекламували один одного
- 12 грудня
-
15:21Тест на особистість у картинці: яка ваша найкраща риса
-
12:12Як взимку вберегтися від сніжної хвороби: дієві поради
-
09:49Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 12 грудня
- 11 грудня
-
20:20Чому не варто займатися сексом в автомобілі взимку
-
18:44Холостячка 2020: дивитись онлайн, хто покинув реаліті у 8 випуску
-
15:42Білл Гейтс порадив 5 книг "кепського" 2020 року
-
12:20Простий тест у картинці розкриє проблеми в особистому житті
-
08:55Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 11 грудня
-
07:51Марсохід Curiosity зробив нові фотографії Червоної планети
- 10 грудня
-
21:1311 грудня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
18:40Кришталеві візерунки: зустрічайте Різдво та Новий рік з новими українськими піснями
-
15:19В Італії запалили найбільшу новорічну ялинку у світі: вражаючі кадри
-
11:21YUNA 2021: оприлюднено список номінантів музичної премії
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 10 грудня
-
07:18Погода в Україні 10 грудня: потепління та мокрий сніг
- 09 грудня
-
20:52Як змінювалася найкрасивіша жінка світу Белла Хадід: фото 18+
-
19:18Сексуальні та розкуті: найгарячіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
17:11Найпопулярніші серіали 2020 року: представлено рейтинг за версією IMDb
-
14:20AirPods Max: характеристики та ціна нових бездротових навушників від Apple
-
11:24Скільки людей не хочуть повертатись до роботи в офісі: нове дослідження
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 9 грудня