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У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл

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У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 1

Американське космічне агентство NASA опублікувало неймовірні космічні кадри з нагоди 30-річчя телескопа Хаббл. Він зробив їх і відправив на Землю, але ці знімки ніхто не бачив раніше.

Варто відзначити, що у NASA показали саме 30 знімків з нагоди ювілею. При цьому всі ці небесні об'єкти належать до колекції, яка відома астрономам-любителям як каталог Колдуелл.

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"На знімках зображені 30 сліпучих галактик, блискучі зоряні скупчення і ефірні туманності. І в цих 30 небесних перлин є щось особливе: всіх їх видно у телескопи на задньому дворі. Деякі з них також можна побачити в бінокль або навіть неозброєним оком", – відзначили на сайті NASA.

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439253

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439254

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439255

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439256

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439257

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439258

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439259

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439260

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439261

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439262

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439263

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439264

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439265

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439266

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439267

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439268

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439269

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439270

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439271

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439272

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439273

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439274

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439275

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439276

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439277

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439278

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439279

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439280

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439281

У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл - фото 439282

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Джерело: nasa
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