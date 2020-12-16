У NASA показали 30 неймовірних фото космосу, приурочені до ювілею телескопа Хаббл

Американське космічне агентство NASA опублікувало неймовірні космічні кадри з нагоди 30-річчя телескопа Хаббл. Він зробив їх і відправив на Землю, але ці знімки ніхто не бачив раніше.

Варто відзначити, що у NASA показали саме 30 знімків з нагоди ювілею. При цьому всі ці небесні об'єкти належать до колекції, яка відома астрономам-любителям як каталог Колдуелл.

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"На знімках зображені 30 сліпучих галактик, блискучі зоряні скупчення і ефірні туманності. І в цих 30 небесних перлин є щось особливе: всіх їх видно у телескопи на задньому дворі. Деякі з них також можна побачити в бінокль або навіть неозброєним оком", – відзначили на сайті NASA.

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