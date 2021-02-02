Косметологиня розповіла про користь і шкоду міцелярної води

Міцелярна вода – один з найбільш популярних сучасних засобів для демакіяжу. У мережі знайдеться чимало критики на її адресу і стільки ж захоплених відгуків.

У Instagram експерт Тетяна Моторіна розкрила всі карти про міцелярну воду і детально пояснила, чи варто нею користуватися для демакіяжу.

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Міцелярна вода дійсно працює. Це зручний в застосуванні засіб, який можна і треба сміливо включати в домашній ритуал догляду за шкірою обличчя. Але важливо пам'ятати, що вона не універсальна, навіть якщо реклама стверджує зворотне.

Засіб має відповідати типу вашої шкіри, і найкраще підбирати його індивідуально. Міцелярна вода – розчин без кольору і запаху. Міцелярна вода насправді добре видаляє з поверхні шкіри різні забруднення: косметику, водостійкий макіяж, залишки шкірного сала, пилу, і при цьому не викликає подразнення. Вона ідеально підходить для демакіяжу власницям чутливої ​​і сухої шкіри, а також тим, хто носить контактні лінзи.

Однак міцелярні води різних виробників сильно розрізняються за своїм складом, що впливає на особливості їх застосування. Якщо вода зроблена на основі лауріл глікозиду, кока глюкозиду, їй можна після застосування не змивати водою. Міцелярні воду, в складі якої містяться емульгатори на основі ПЕГ (peg), також можна застосовувати без побоювання, однак її потрібно обов'язково змивати водою.

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