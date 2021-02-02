Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Косметологиня розповіла про користь і шкоду міцелярної води

  • 20
Міцелярка - фото 1
Міцелярка / pinterest

Міцелярна вода – один з найбільш популярних сучасних засобів для демакіяжу. У мережі знайдеться чимало критики на її адресу і стільки ж захоплених відгуків.

У Instagram експерт Тетяна Моторіна розкрила всі карти про міцелярну воду і детально пояснила, чи варто нею користуватися для демакіяжу.

І ще: Коли переборщили з фотошопом: провальні фото з мережі

Міцелярна вода дійсно працює. Це зручний в застосуванні засіб, який можна і треба сміливо включати в домашній ритуал догляду за шкірою обличчя. Але важливо пам'ятати, що вона не універсальна, навіть якщо реклама стверджує зворотне.

Засіб має відповідати типу вашої шкіри, і найкраще підбирати його індивідуально. Міцелярна вода – розчин без кольору і запаху. Міцелярна вода насправді добре видаляє з поверхні шкіри різні забруднення: косметику, водостійкий макіяж, залишки шкірного сала, пилу, і при цьому не викликає подразнення. Вона ідеально підходить для демакіяжу власницям чутливої ​​і сухої шкіри, а також тим, хто носить контактні лінзи.

Однак міцелярні води різних виробників сильно розрізняються за своїм складом, що впливає на особливості їх застосування. Якщо вода зроблена на основі лауріл глікозиду, кока глюкозиду, їй можна після застосування не змивати водою. Міцелярні воду, в складі якої містяться емульгатори на основі ПЕГ (peg), також можна застосовувати без побоювання, однак її потрібно обов'язково змивати водою.

Косметологиня розповіла про користь і шкоду міцелярної води - фото 445997

Це цікаво: Як жорсткість води впливає на густоту волосся

Джерело: super
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
  • 28 cічня, 16:20
  • 932
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9598
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2793740
Загрузка...
Новини