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Коли переборщили з фотошопом: провальні фото з мережі

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Інстаграм і Реальність - фото 1
Інстаграм і Реальність

Навряд чи когось можна здивувати заявою про те, що фото у соцмережах можуть бути далекими від реальності. Але герої цих кадрів справді викликають шок, адже перегнули палку з використанням фоторедакторів.

Соцмережі можуть бути джерелом натхнення і комплексів водночас, адже ідеальна картинка далеко не кожному додає самооцінки. Особливо, коли пандемія коронавірусу змусила проводити більше часу вдома та зменшила бажання піклуватись про свій зовнішній вигляд.

І ще: Американка позбулась зайвої ваги і викликала захват мережі (фото)

Тим часом рубрика "Instagram та Реальність" не припиняє поповнюватись епічними кадрами, де люди аж занадто намагаються зробити себе привабливішими. Здається, межа між красою та жахом занадто розмита, бо ці кадри викликають непідробне здивування:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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