Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Косметологи поділились рецептами ванн, які дозволять повернути молодість вашій шкірі
-
- 17
Ванни з давніх часів використовувалися як засіб, здатний підтримати здоров'я і красу. Косметологи запропонували кілька рецептів приготування ванн, які допоможуть вам зберегти здоров'я, молодість і красу. Влаштуйте собі вечір релаксу!
Прийом ванни дозволяє не лише розслабитися після важкого робочого дня, а й повернути вашій шкірі свіжість та природний блиск.
Це цікаво: 5 найкрасивіших жінок з королівських сімей: рейтинг пластичних хірургів
Ванна Клеопатри
- Потрібно: 1,5 склянки морської солі, по 0,5 склянки харчової соди і молока, по 5 крапель ефірних олій чайного дерева, грейпфрута й апельсина.
- Приготування: олії додати в молоко, ретельно перемішати. Сіль, соду і молоко з оліями додати у ванну з теплою водою. Простежте за тим, щоб всі кристали солі і соди розчинилися.
- Застосування. Приймати ванну по 20 хв 2 рази в тиждень.
Ванна Клеопатри зробить вашу шкіру м'якою
Ванна з ефектом омолодження
- Потрібно: 1 склянка сушеного листя хурми, 2 склянки води.
- Приготування: залити листя хурми окропом, довести до кипіння і настояти 30 хв, потім процідити. Влити настій у ванну з теплою водою.
- Застосування. Приймати ванну по 20 хв щодня протягом 1 місяця.
Виділіть собі кілька годин на прийом ванни ввечері
Ванна, яка оздоровлює шкіру
- Потрібно: 5 ст.л гілочок, пуп'янків і листя чорної смородини, 1 л води.
- Приготування: рослинну сировину залити водою, кип'ятити 10 хв, процідити і додати у ванну з теплою водою.
- Застосування. Приймати ванну по 15-20 хв 1-2 рази на тиждень. Ця ванна корисна при лікуванні вугрів, фурункулів і дерматитів.
Читайте також: Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
Джерело: Health Info
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
16:497 двигунів і дрифт-режим: представлено гоночний Ford Mustang Mach-E
-
16:20Фільми з Робіном Вільямсом: найкращі ролі улюбленого актора в кіно
-
16:08Як зняти стрес за 30 секунд: метод, який врятує ваші нерви
-
15:57Представлено електровелосипед з педалями-поворотниками
-
15:42Косметологи поділились рецептами ванн, які дозволять повернути молодість вашій шкірі
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
15:33Ілон Маск показав нове фото з двомісячним сином
-
15:17Смачний та корисний: цей напій допомагає зміцнити ваш сон
-
15:05Тато оживляє малюнки своїх дітей: фотодобірка, від якої і смішно, і лячно
-
14:51Розважався як міг: ентузіаст запустив Minecraft всередині Minecraft
-
14:26Майк Тайсон підірвав мережу відео зі свого тренування
-
13:55В Україні зняли розкішне американське авто 70-х
-
13:29Випущено фігурку Малюка Йоди в натуральну величину
-
13:13Список 39 країн, які вже відкрили кордони для українських туристів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:50Том Круз прилетів на обід на приватному вертольоті: фотофакт
-
12:24У США дівчина топлес еротично станцювала на людній парковці: відверте відео (18+)
-
12:00День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
-
11:49Дженніфер Еністон і Кортні Кокс просять всіх носити маски, тому що це важливо: відео
-
11:27Чоловік випадково дізнався про зраду дружини завдяки роутеру: лайфхак
-
10:54Фінляндія стала першою у світі країною, яка випустила набір національних емодзі
-
10:22Сексуальна Алессандра Амбросіо завела спортивною фігурою у крихітному бікіні: гарячі фото
-
09:49Водій Renault перевищив швидкість за тиждень 23 рази
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня
-
08:50В Італії представили електроспорткар Bandini Dora
-
16:20Фільми з Робіном Вільямсом: найкращі ролі улюбленого актора в кіно
-
12:00День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня
-
07:13Погода в Україні 21 липня: де пройдуть дощі
- 20 липня
-
21:54Рейтинг громадських місць, які найчастіше вибирають пари для сексу
-
20:09Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка
-
18:07Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
-
16:2310 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив
-
13:41Наскільки швидко німці їздять по автобанах: цифри вас шокують
-
11:46Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше: нова порція перлів із ЗНО 2020
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня
-
07:21Погода в Україні 20 липня: точний прогноз на понеділок
- 19 липня
-
21:51У цих пар знаків Зодіаку завжди найкращий секс
-
19:22Брехуни не дивляться в очі та ще 4 міфи про мову тіла, які давно вже зруйнували науковці
-
17:25Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+)
-
14:50Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
-
12:19Spotify, Apple Music і YouTube Music: порівняння, огляд та ціни стрімінгових сервісів
-
10:50Віталік чи Володя – який брат на фото? ТЕСТ до 49-річчя Віталія Кличка
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 липня
-
08:19Погода в Україні 19 липня: точний прогноз на сьогодні
- 18 липня
-
22:53Переможець Мастер Шеф Професіонали 2 сезон – Євген Грибеник: біографія і фото
-
21:24Секс з самого ранку: оголена Настя Каменських похизувалась апетитними формами
-
19:23ТОП-10 популярних хітів з 2000-х, які наспівують досі
-
16:47Він Дізель святкує 53 роки: 5 найкращих фільмів з іменинником
-
14:21ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про середньовічні замки?