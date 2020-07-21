Косметологи поділились рецептами ванн, які дозволять повернути молодість вашій шкірі

Ванна не лише розслабляє, а й позитивно впливає на шкіру

Ванни з давніх часів використовувалися як засіб, здатний підтримати здоров'я і красу. Косметологи запропонували кілька рецептів приготування ванн, які допоможуть вам зберегти здоров'я, молодість і красу. Влаштуйте собі вечір релаксу!

Прийом ванни дозволяє не лише розслабитися після важкого робочого дня, а й повернути вашій шкірі свіжість та природний блиск.

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Ванна Клеопатри

Потрібно : 1,5 склянки морської солі, по 0,5 склянки харчової соди і молока, по 5 крапель ефірних олій чайного дерева, грейпфрута й апельсина.

: 1,5 склянки морської солі, по 0,5 склянки харчової соди і молока, по 5 крапель ефірних олій чайного дерева, грейпфрута й апельсина. Приготування : олії додати в молоко, ретельно перемішати. Сіль, соду і молоко з оліями додати у ванну з теплою водою. Простежте за тим, щоб всі кристали солі і соди розчинилися.

: олії додати в молоко, ретельно перемішати. Сіль, соду і молоко з оліями додати у ванну з теплою водою. Простежте за тим, щоб всі кристали солі і соди розчинилися. Застосування. Приймати ванну по 20 хв 2 рази в тиждень.

Ванна Клеопатри зробить вашу шкіру м'якою

Ванна з ефектом омолодження

Потрібно : 1 склянка сушеного листя хурми, 2 склянки води.

: 1 склянка сушеного листя хурми, 2 склянки води. Приготування : залити листя хурми окропом, довести до кипіння і настояти 30 хв, потім процідити. Влити настій у ванну з теплою водою.

: залити листя хурми окропом, довести до кипіння і настояти 30 хв, потім процідити. Влити настій у ванну з теплою водою. Застосування. Приймати ванну по 20 хв щодня протягом 1 місяця.

Виділіть собі кілька годин на прийом ванни ввечері

Ванна, яка оздоровлює шкіру

Потрібно : 5 ст.л гілочок, пуп'янків і листя чорної смородини, 1 л води.

: 5 ст.л гілочок, пуп'янків і листя чорної смородини, 1 л води. Приготування : рослинну сировину залити водою, кип'ятити 10 хв, процідити і додати у ванну з теплою водою.

: рослинну сировину залити водою, кип'ятити 10 хв, процідити і додати у ванну з теплою водою. Застосування. Приймати ванну по 15-20 хв 1-2 рази на тиждень. Ця ванна корисна при лікуванні вугрів, фурункулів і дерматитів.

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