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Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради

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Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради - фото 1

У барбершоп чоловіки ходять, щоб виглядати краще, впевненіше та скинути все зайве. Тож сьогодні розповідаємо, як правильно готуватися до походу до перукаря, аби не дратувати фахівця і самому не бути розчарованим результатом.

Запитай себе, навіщо і для чого?

Якщо ти сміливо можеш відповісти собі на це питання – не зупиняйся, йди до свого майстра. Дуже важливо, щоб похід до перукаря був усвідомленим, адже, сідаючи в крісло, необхідно знати відповіді на питання, які найчастіше задають бабери:

  • Коли був твій останній візит до майстра?
  • З якою періодичністю стрижешся?
  • Які щоденні дії робиш з волоссям, чи використовуєш фен, спеціальні засоби для укладки, або зовсім нічого не робиш?
  • Що ти точно не хотів би бачити на своїй голові?
  • Яке враження бажаєш демонструвати своїм образом?

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Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради - фото 416003

Звичайно ж, питань існує дуже багато, через те, що й багато що залежить індивідуально від майстра. Але якщо ти потрапив до професіонала, то з більшою ймовірністю почуєш ці питання. Тому заздалегідь підготуй відповіді.

Чи варто готувати фотографії стрижок заздалегідь?

Ідеальний варіант: принести свої фотографії. Якщо колись стригся і тобі дуже сподобалося – попроси сфотографувати тебе з 2-3-х ракурсів. Надалі, перебуваючи в новому місці, зможеш показати новому майстру те, чого бажаєш. Це точно спрацює.

Не ідеальний варіант: подивися портфоліо майстра. Зараз майже у кожного є акаунт Instagram, де можна знайти приклади його робіт. Повторити зачіску, яку перукар вже робив раніше, не складе труднощів.

Поганий варіант: фотографії інших людей. Тут, здається, все зрозуміло, адже ти, швидше за все, не Бред Пітт, а твій майстер – не мастак Бреда Пітта. Зачіска улюбленої знаменитості може тобі не підходити (через тип волосся або форму обличчя), так і перукар може просто не знати, як повторити цю зачіску.

Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради - фото 416002

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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