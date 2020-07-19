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Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
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У барбершоп чоловіки ходять, щоб виглядати краще, впевненіше та скинути все зайве. Тож сьогодні розповідаємо, як правильно готуватися до походу до перукаря, аби не дратувати фахівця і самому не бути розчарованим результатом.
Запитай себе, навіщо і для чого?
Якщо ти сміливо можеш відповісти собі на це питання – не зупиняйся, йди до свого майстра. Дуже важливо, щоб похід до перукаря був усвідомленим, адже, сідаючи в крісло, необхідно знати відповіді на питання, які найчастіше задають бабери:
- Коли був твій останній візит до майстра?
- З якою періодичністю стрижешся?
- Які щоденні дії робиш з волоссям, чи використовуєш фен, спеціальні засоби для укладки, або зовсім нічого не робиш?
- Що ти точно не хотів би бачити на своїй голові?
- Яке враження бажаєш демонструвати своїм образом?
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Звичайно ж, питань існує дуже багато, через те, що й багато що залежить індивідуально від майстра. Але якщо ти потрапив до професіонала, то з більшою ймовірністю почуєш ці питання. Тому заздалегідь підготуй відповіді.
Чи варто готувати фотографії стрижок заздалегідь?
Ідеальний варіант: принести свої фотографії. Якщо колись стригся і тобі дуже сподобалося – попроси сфотографувати тебе з 2-3-х ракурсів. Надалі, перебуваючи в новому місці, зможеш показати новому майстру те, чого бажаєш. Це точно спрацює.
Не ідеальний варіант: подивися портфоліо майстра. Зараз майже у кожного є акаунт Instagram, де можна знайти приклади його робіт. Повторити зачіску, яку перукар вже робив раніше, не складе труднощів.
Поганий варіант: фотографії інших людей. Тут, здається, все зрозуміло, адже ти, швидше за все, не Бред Пітт, а твій майстер – не мастак Бреда Пітта. Зачіска улюбленої знаменитості може тобі не підходити (через тип волосся або форму обличчя), так і перукар може просто не знати, як повторити цю зачіску.
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