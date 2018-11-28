Косметичні зміни: популярний гібрид Toyota Prius показали офіційно

На автосалоні в Лос-Анджелесі дебютував оновлений гібрид Toyota Prius. Для моделі допрацювали інтер'єр і салон, а також додали систему повного приводу під назвою AWD-e (він був у Prius і до цього, щоправда, тільки в Японії). Вона буде доступна опціонально.

У новій трансмісії на задній осі встановлений додатковий електромотор потужністю 7,2 кінських сили, який допомагає автомобілю при старті з місця та прискоренні. При досягненні 10 кілометрів на годину він вимикається, і машина знову стає передньопривідною.

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Крім цього, задній електромотор залучається електронікою при прослизанні передніх коліс або для стабілізації машини. Однак, і в цьому випадку діапазон роботи двигуна обмежений швидкістю пересування. Він може вмикатися тільки аж до 69 кілометрів на годину.

Оновлений Toyota Prius

Оновлений Toyota Prius

Основна силова установка, що видає 122 кінських сили, залишилася колишньою. Prius як і раніше оснащується 1,8-літровим атмосферником потужністю 96 сил, електромотором спереду, варіатором і блоком батарей місткістю 6,5 ампер-години. На повнопривідних машинах літієві акумулятори змінять нікель-металгідрид.

Оновлений Toyota Prius

Оновлений Toyota Prius

Зовні оновлений Prius можна впізнати за новими фарами та бампером, а також іншим ліхтарям. В салоні машини з'явиться 11,6-дюймовий вертикальний екран мультимедійної системи.

Оновлений Toyota Prius

Оновлений Toyota Prius

Оновлений Toyota Prius

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