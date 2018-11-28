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Косметичні зміни: популярний гібрид Toyota Prius показали офіційно

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Так виглядає новенька Toyota Prius - фото 1
Так виглядає новенька Toyota Prius / motor

На автосалоні в Лос-Анджелесі дебютував оновлений гібрид Toyota Prius. Для моделі допрацювали інтер'єр і салон, а також додали систему повного приводу під назвою AWD-e (він був у Prius і до цього, щоправда, тільки в Японії). Вона буде доступна опціонально.

У новій трансмісії на задній осі встановлений додатковий електромотор потужністю 7,2 кінських сили, який допомагає автомобілю при старті з місця та прискоренні. При досягненні 10 кілометрів на годину він вимикається, і машина знову стає передньопривідною.

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Крім цього, задній електромотор залучається електронікою при прослизанні передніх коліс або для стабілізації машини. Однак, і в цьому випадку діапазон роботи двигуна обмежений швидкістю пересування. Він може вмикатися тільки аж до 69 кілометрів на годину.

Оновлений Toyota Prius - фото 291854
Оновлений Toyota Prius
Оновлений Toyota Prius - фото 291855
Оновлений Toyota Prius

Основна силова установка, що видає 122 кінських сили, залишилася колишньою. Prius як і раніше оснащується 1,8-літровим атмосферником потужністю 96 сил, електромотором спереду, варіатором і блоком батарей місткістю 6,5 ампер-години. На повнопривідних машинах літієві акумулятори змінять нікель-металгідрид.

Оновлений Toyota Prius - фото 291852
Оновлений Toyota Prius
Оновлений Toyota Prius - фото 291853
Оновлений Toyota Prius

Зовні оновлений Prius можна впізнати за новими фарами та бампером, а також іншим ліхтарям. В салоні машини з'явиться 11,6-дюймовий вертикальний екран мультимедійної системи.

Оновлений Toyota Prius - фото 291850
Оновлений Toyota Prius
Оновлений Toyota Prius - фото 291851
Оновлений Toyota Prius
Оновлений Toyota Prius - фото 291849
Оновлений Toyota Prius

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Джерело: motor
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