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Новий рік 2020 Різдво

Донька Роса та Рейчел з Друзів відповіла батькам на послання з минулого

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До такого у Друзях ніхто не готувався - фото 1
До такого у Друзях ніхто не готувався

У четвертій серії 10-го сезону "Друзів" Рос і Рейчел відзначають перший день народження своєї доньки Емми і вирішують влаштувати їй ідеальне свято – в оточенні близьких, з подарунками і справжнім тортом. Але у всіх друзів на цей день були свої плани.

Щоб не засмучувати Роса і Рейчел, вони прийшли у гості і хотіли швидко привітати хрещеницю і поїхати, але не все так просто: однорічна Емма вляглася на тиху годину і ніяк не прокидалася.

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У якийсь момент Рос просить Моніку і Чендлера записати відеопривітання Еммі на 18-річчя (воно повинне було наступити у 2020 році). На ролику вони кажуть: "Привіт, Еммо, це 2020 рік. Ти все ще спиш? До речі, ми тітка Моніка і дядько Чендлер. Ти, напевно, нас не впізнаєш, тому що ми не розмовляли з твоїми батьками 17 років. Ми були одружені, але потім втратили спільні вихідні, і шлюб розпався. Все через тебе! З Днем народження!"

Одна з актрис, яка зіграла маленьку Емму, 17-річна Ноель Шелдон, привітала своїх друзів і підписників з 2020-м роком і заодно відповіла на послання Моніки і Чендлера, опублікувавши своє фото на тлі всім знайомої кав'ярні Central Perk.

"Щойно прокинулася після найкращого сну всіх часів, усіх з 2020-м роком! Бажаю всім чудового року в оточенні сім'ї, друзів і сміху!"

З січня 2020 року "Друзі" більше не доступні на Netflix, який володів ексклюзивними правами на показ. З травня ситком буде доступний на новому стрімінг-сервісі HBO Max від Warner Media. Там же, можливо, з'явиться спеціальний випуск "Друзів", в якому буде залучений весь оригінальний склад ситкому, а також шоураннер ситкому Марта Кауффман і Девід Крейн.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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