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Зірки Друзів відпочили разом: фото

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Друзі - фото 1
Друзі / glamour

Голлівудська актриса Дженніфер Еністон, яка виконала одну з головних ролей в серіалі Друзі, поділилася новим фото зі своїми колегами по серіалу.

Так, на знімку, опублікованому на сторінці Еністон в Instagram, актриса позує разом з Кортні Кокс (Моніка) і Лізою Кудроу (Фібі).

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Так, багато шанувальників серіалу неодноразово відзначали, що актриси практично не змінилися за 16 років.

Не може не радувати фанатів і той факт, що Еністон, Кокс і Кудроу продовжують дружити і в реальному житті. У своїх соцмережах знаменитості час від часу публікують знімки, на яких втрьох веселяться на вечірках або ходять один до одного в гості.

Гортайте фотогалерею:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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