Чому у Фібі та Джої з Друзів не склався роман: пояснення авторів серіалу

Один з авторів серіалу "Друзі" Девід Крейн розповів в інтерв'ю для видання Metro, чому Фібі і Джої не змогли стати парою. Ви однозначно будете здивовані!

Попри те що герої, яких зіграли актори Ліза Кудроу і Метт Леблан, частенько опинялися на межі початку романтичних стосунків, він і співавтор сценарію Марта Кауффман вирішили уникнути сюжетного ходу з трьома хепі-ендами.

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Це було б занадто логічно і очікувано, – говорить Крейн. – Якщо вам потрібно пов'язувати сюжетні лінії шести персонажів, дуже легко піти цим шляхом, але ми всі відчували, що це буде помилкою.

За словами сценариста і шоураннера серіалу, автори хотіли створити для кожної пари окремий сценарій стосунків Так, у Чендлера і Моніки уклався шлюб, у Росса і Рейчел – гармонійні стосунки, а третій парі не вдалося зав'язати роман, попри епізоди з поцілунками та пропозицію Джої руки і серця.

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