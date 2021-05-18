Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Гаряча Кортні Кардашян приміряла прозору комбінацію

  • 24
Кортні Кардашян - фото 1
Кортні Кардашян / instagram

Американська зірка Кортні Кардашян потішила користувачів мережі пікантним контентом. Красуні є, чим похвалитися!

У своєму інстаграмі 42-річна знаменитість опублікувала фотографію, на якій з'явилася в рожевій сукні-комбінації з ідеальним укладанням і макіяжем.

Це цікаво: 37 років тому: Мадонна показала зухвале архівне фото

Через тонку тканину одягу просвічувалися груди фотомоделі. Свій спокусливий образ Кортні доповнила босоніжками на підборах. Також Кардашян додала фотографію, на якій красується формами в рожевому бікіні і еротично ласує бургером.

Відверті фотографії привернули увагу фоловерів. Приголомшені користувачі відразу вибухнули коментарями. Гортайте галерею:

І ще: Польська фітнес-модель розбурхала Instagram пікантними знімками у прозорій білизні

пропозиції партнерів
Новини