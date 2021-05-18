Гаряча Кортні Кардашян приміряла прозору комбінацію

Американська зірка Кортні Кардашян потішила користувачів мережі пікантним контентом. Красуні є, чим похвалитися!

У своєму інстаграмі 42-річна знаменитість опублікувала фотографію, на якій з'явилася в рожевій сукні-комбінації з ідеальним укладанням і макіяжем.

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Через тонку тканину одягу просвічувалися груди фотомоделі. Свій спокусливий образ Кортні доповнила босоніжками на підборах. Також Кардашян додала фотографію, на якій красується формами в рожевому бікіні і еротично ласує бургером.

Відверті фотографії привернули увагу фоловерів. Приголомшені користувачі відразу вибухнули коментарями. Гортайте галерею:

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