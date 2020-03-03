Коронавірус в Україні: як у мережі реагують на ситуацію

Українці з гумором відреагували на новину про виявлення першого випадку зараження коронавірусом Covid-19 в Україні. Зібрали для вас найкращі меми.

Відповідні фотожаби та меми вже почали з'являтися в соціальних мережах.

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Так, для однієї з них був використаний відомий мем з кадром з фільму "Володар перснів: Дві вежі". Деякі жартують про те, що зараз у магазинах люди панічно почнуть скуповувати гречку та сірники.

ось як поширюеться коронавірус pic.twitter.com/snOplhOiTR — Khatsanovsky (@khatsanovsky) March 1, 2020

Нагадаємо, зараження коронавірусом Covid-19 було виявлено в Чернівцях. Вірус знайшли у чоловіка, який приїхав в Україну на автомобілі з Румунії. Туди він прилетів з Італії, де бушує коронавірус. Станом на ранок вівторка, 3 березня, кількість заражених COVID-19 по світу становить 90 182 людини, померли від захворювання 3 177 пацієнтів, побороли хворобу понад 48 тисяч людей.

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