Коронавірус в Україні: стало відомо про перший випадок захворювання

Перший випадок інфікування коронавірусом 2019-nCov в Україні зафіксовано в Чернівцях. Як повідомив заступник голови МОЗ та головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко, хворий почувається задовільно.

Коронавірус на території України лабораторно підтвердили 1 березня. Хворого госпіталізували ще 29 лютого, у нього зафіксували лихоманку і сухий кашель. При цьому представник МОЗ наголосив, що інфікований повернувся з подорожі Італією, де вже є спалах коронавірусу, разом із дружиною.

Це цікаво: Як правильно мити руки

Пара перебувала в самоізоляції, але через кілька днів у чоловіка проявились перші симптоми, що нагадували коронавірус. За ним виїхала спеціальна швидка і доставила до інфекційної лікарні. Дружина хворого наразі залишається вдома. Аналіз на коронавірус у неї взяли, але ніяких симптомів вона не має. Кількість осіб, які контактували з подружжям, обмежена. Усі вони перебувають під наглядом.

Стан хворого – стабільний. Його можна було і не госпіталізувати, надавати медичну допомогу на дому. Але оскільки це перший випадок, і наше завдання унеможливити передачу вірусу в Україні, то його забрали до лікарні, – розповів заступник міністра.

Тим часом серед евакуйованих з Китаю українців, які перебувають у Нових Санжарах, коронавірусу не виявили. Обсервація закінчується в четвер, 5 березня.

Головний санітарно-епідеміологічний лікар Віктор Ляшко також наголосив, що українцям не потрібно скуповувати медичні маски. Засоби індивідуального захисту повинні носити лише хворі із респіраторними симптомами, аби унеможливити поширення хвороби серед інших людей.

Для профілактики коронавірусу слід дотримуватись стандартних рекомендацій:

часто мийте руки або обробляйте дезінфікуючими засобами;

під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою;

уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;

не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження.

Читайте також: У МОЗ нагадали, як правильно використовувати медичні маски