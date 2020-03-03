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Як не заразитися коронавірусом в літаках: практичні поради
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Коронавірус COVID-2019 активно поширюється по планеті і станом на 2 березня, кількість заражених вже перевищила позначку у 90 тисяч осіб. Тож відомий мікробіолог розповіла, як убезпечити себе від вірусу під час подорожей.
Медики всього світу проводять дослідження, щоб з'ясувати, як коронавірус передається від людини до людини і відзначають, що просте вимірювання температури на всіх пунктах в'їзду-виїзду в різних країнах, не є гарантією, оскільки вірус по-різному проявляється у різних пацієнтів. Деякі пасажири можуть бути переносниками хвороби і при цьому в початковій стадії не мати яскраво виражених симптомів хвороби.
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Як розповіла професор мікробіології університету Арізони Келлі Рейнольдс, в подорожах, зокрема, під час польотів на літаках, відмінним засобом стануть звичайні дезінфікуючі серветки.
Келлі Рейнольдс порадила всім мандрівникам ретельно протирати такими серветками не тільки руки, але і всі поверхні, з якими руки стикаються, а саме – підлокітники, столики, стіни. На сидіння в транспорті мікробіолог радить одягати спеціальні чохли, які просто можна взяти з собою в поїздку. Також допоможе убезпечити себе від зараження часте миття рук водою з милом і використання антисептика для рук.
Дослідження показали, що антисептики для рук і дезінфікуючі серветки ефективні проти бактерій і вірусів, які знищити набагато складніше, ніж коронавірус, – зазначила фахівець.
Вона також додала, що маски для обличчя і рукавички НЕ є ефективним способом захисту від коронавіруса. В першу чергу, вони не допомагають, через те, що люди використовують їх неправильно.
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