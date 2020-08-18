Коронавірус в Україні: як безпечно відвідувати спортзал

Ситуація з коронавірусом в Україні не покращується, однак у більшості областях дозволена робота спортзалів. Як безпечно відвідувати такі місця, щоб залишатись здоровим, читайте далі.

На офіційній сторінці Коронавірус.Інфо від МОЗ в соцмережі Telegram нагадали про основні правила тренувань у спортзалах та фітнес-центрах. Нагадаємо, що пом'якшення карантину в країні не означає його скасування.

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"​​Займайтеся спортом з дотриманням епідеміологічних правил, це допоможе створити безпечне життя під час карантину. Уникайте групових занять, де більше 10 осіб, користуйтеся санітайзерами та засобами індивідуального захисту. Дбайте про своє здоров'я правильно", – йдеться у повідомленні. Ознайомитись з усіма рекомендаціями можна у простій інфографіці:

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