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Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали

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Карантин в Україні триває - фото 1
Карантин в Україні триває / pexels

З 17 серпня в Україні набув чинності новий розподіл на карантинні зони відповідно до рівня захворюваності на коронавірус. Розповідаємо, де і які обмеження віднині запроваджені в регіонах через COVID-19.

За рішенням Держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, упродовж наступних двох тижнів Україна буде поділена на нові карантинні зони.

До теми: Скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 17 серпня

Червона зона:

  • Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;
  • місто Самбір Львівської області;
  • місто Біляївка Одеської області;
  • міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;
  • Кіцманський район Чернівецької області.

Помаранчева зона:

  • Луцький та Любешівський райони Волинської області;
  • місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
  • міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;
  • міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам'янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;
  • Миколаївський та Саратський райони Одеської області;
  • місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;
  • місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;
  • місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.

Жовта зона:

  • місто Київ;
  • міста Луцьк, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;
  • місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;
  • місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
  • міста Одеса, Білгород-Дністровський, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;
  • міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;
  • міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;
  • місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;
  • Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Зелена зона

  • Решта території України.
Карта України із поділом на карантинні зони - фото 420639
Карта України із поділом на карантинні зони

Ось які обмеження діють у кожній із зон:

Нові карантинні зони в Україні з 17 серпня: де і які обмеження запрацювали - фото 420635

Читайте також: У ВООЗ пояснили, чи можна заразитися COVID-19 через їжу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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