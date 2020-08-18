Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 серпня

Новини про коронавірус в Україні / tvoemisto

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 18 серпня: в Україні виявлено 94 436 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 616 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 868 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 151 885 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 94 436 Одужали 48 925​ Померли 2 116​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 730) та у Львівській області (12 260). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 3 272 Волинська область 4 792 Дніпропетровська область 1 772 Донецька область 1 100 Житомирська область 2 497 Закарпатська область 6 435 Запорізька область 1 154 Івано-Франківська область 6 959 Кіровоградська область 746 Київ 10 730 Київська область 4 620 Львівська область 12 260 Луганська область 185 Миколаївська область 832 Одеська область 5 158 Полтавська область 565 Рівненська область 7 828 Сумська область 966 Тернопільська область 3 902 Харківська область 6 360 Херсонська область 304 Хмельницька область 1 628 Чернівецька область 7 954 Черкаська область 1 167 Чернігівська область 1 250

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-08-2020:

Захворіли 21 882 319 Одужали 13 889 047 Померли 775 234 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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