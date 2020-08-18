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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 серпня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / tvoemisto

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 18 серпня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 18 серпня: в Україні виявлено 94 436 випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 616 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 18 серпня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 868 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 151 885 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 94 436
Одужали 48 925​
Померли 2 116​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (10 730) та у Львівській області (12 260). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 3 272

Волинська область

 4 792

Дніпропетровська область

 1 772

Донецька область

 1 100

Житомирська область

 2 497

Закарпатська область

 6 435

Запорізька область

 1 154

Івано-Франківська область

 6 959

Кіровоградська область

 746

Київ

 10 730

Київська область

 4 620

Львівська область

 12 260

Луганська область

 185

Миколаївська область

 832

Одеська область

 5 158

Полтавська область

 565

Рівненська область

 7 828

Сумська область

 966

Тернопільська область

 3 902

Харківська область

 6 360

Херсонська область

 304

Хмельницька область

 1 628

Чернівецька область

 7 954

Черкаська область

 1 167

Чернігівська область

 1 250

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 серпня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 серпня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 18-08-2020:

Захворіли 21 882 319
Одужали 13 889 047
Померли 775 234

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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