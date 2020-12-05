Коронавірус в Україні: хто першим отримає вакцину від COVID-19

У МОЗ розповіли, коли в Україні з'явиться вакцина від коронавірусу та хто отримає її першими. Детальніше читайте далі.

Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов під час онлайн-брифінгу повідомив, що не раніше кінця першого кварталу 2021 року в Україну доставлять перші 8 мільйонів доз вакцини проти COVID-19. За його словами, першочергово вакцинацію зроблять медикам, а також людям із груп ризику.

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"У нас розроблений чіткий план, чітке розуміння, кого в першу чергу ми повинні почати вакцинувати. Це працівники галузі охорони здоров'я, це наші медичні працівники. Це ті люди, які по суті сьогодні стали живим щитом між нами та коронавірусною хворобою", – підкреслив міністр.

Також щеплення проводитимуть для людей віком від 60 років, які мають важкі супутні захворювання.

Вакцинація від коронавірусу

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