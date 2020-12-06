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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 грудня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 6 грудня: в Україні виявлено 801 716​ випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​11 590 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 42 096 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 813 306
Одужали 418 581
Померли 13 421

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (79 809) та у Харківській області (59 285). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 18 587

Волинська область

 26 019

Дніпропетровська область

 44 080

Донецька область

 25 547

Житомирська область

 31 967

Закарпатська область

 24 541

Запорізька область

 36 539

Івано-Франківська область

 39 373

Кіровоградська область

 6 254

Київ

 79 809

Київська область

 43 219

Львівська область

 49 831

Луганська область

 7 027

Миколаївська область

 21 144

Одеська область

 51 148

Полтавська область

 25 228

Рівненська область

 33 508

Сумська область

 33 181

Тернопільська область

 29 594

Харківська область

 59 285

Херсонська область

 11 915

Хмельницька область

 32 286

Чернівецька область

 35 152

Черкаська область

 26 809

Чернігівська область

 21 263

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-12-2020:

Захворіли

65 760 928
Одужали

42 231 525
Померли

1 515 990

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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