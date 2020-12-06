Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 грудня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 6 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 6 грудня: в Україні виявлено 801 716​ випадків коронавірусу.

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11 590 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 6 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 42 096 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 6 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 654 206 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 813 306 Одужали 418 581 Померли 13 421

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (79 809) та у Харківській області (59 285). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 18 587 Волинська область 26 019 Дніпропетровська область 44 080 Донецька область 25 547 Житомирська область 31 967 Закарпатська область 24 541 Запорізька область 36 539 Івано-Франківська область 39 373 Кіровоградська область 6 254 Київ 79 809 Київська область 43 219 Львівська область 49 831 Луганська область 7 027 Миколаївська область 21 144 Одеська область 51 148 Полтавська область 25 228 Рівненська область 33 508 Сумська область 33 181 Тернопільська область 29 594 Харківська область 59 285 Херсонська область 11 915 Хмельницька область 32 286 Чернівецька область 35 152 Черкаська область 26 809 Чернігівська область 21 263

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 06-12-2020:

Захворіли 65 760 928 Одужали 42 231 525 Померли 1 515 990 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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