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Локдаун в Україні: коли українців повідомлять про жорсткий карантин
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В Україні триває я карантин через пандемію коронавірусу, тому у МОЗ регулярно діляться не лише правилами поведінки у цей період, а й свіжими новинами. Цього разу у міністерстві розповіли, коли українці можуть дізнатись про локдаун.
На офіційній сторінці Коронавірус.Інфо від МОЗ в соцмережі Telegram повідомили, коли громадян попередять про введення суворого карантину. Нагадаємо, що уряд вже обговорює ймовірність локдауну з 23 грудня по 15 січня або ж з Нового року. Зараз в країні діють обмеження "помаранчевої зони"
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Коли точні дати повідомлять українцям? Не пізніше, аніж за 7 днів до початку жорсткого карантину.
"Зараз Кабінетом Міністрів напрацьовується можливе поширення або посилення карантинних обмежень. Відповідно до закону, уряд за сім днів або раніше повідомить про їх введення. Думка регіонів важлива, тому ми провели опитування щодо оптимальних карантинних заходів", – пояснив прем’єр-міністр Денис Шмигаль:
Відомо, що 90% опитах міських голів підтримують повну заборону святкових концертів, тим часом лише 60% за встановлення новорічних ялинок із певними обмеженнями.
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