Коронавірус в Україні: чи можливе повернення "тотального" карантину

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи можливе в Україні повернення суворих карантинних обмежень через погіршення ситуації з коронавірусом.

Поки в Україні відбуваються місцеві вибори, прем'єр-міністр Денис Шмигаль після голосування у Львові повідомив, чи планує уряд повернення "тотального" карантину через коронавірус.

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"Ми дуже не хочемо і не бачимо можливості для тотального карантину. Зараз ми управляємо адаптивним карантином. Ви бачите, що зараз, на жаль, все більше стає "червоних" зон. Ще раз закликаю людей до свідомості – маски, соціальна дистанція та відповідальність – це те, що дасть змогу врятувати нашу економіку і наших людей від розповсюдження цієї епідемії. Ми готові сьогодні в рази краще, ніж весною", – наголосив він.

Відзначимо, що станом на 25 жовтня в Україні захворіли на коронавірус 343 498 осіб, а за минулу добу виявлено 6 088 нових випадків COVID-19.

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