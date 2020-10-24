На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Віталій Кличко захворів на коронавірус: як себе почуває мер Києва
-
- 34
Мер Києва, Віталій Кличко захворів на COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці. Розповідаємо, як почувається очільник столиці.
Віталій Кличко зізнався, що "коронавірус підкрався у найбільш незручний момент".
Більше: читайте тут усю актуальну інформацію про коронавірус
Сьогодні отримав позитивний результат тесту. Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19, – написав він.
Мер Києва додав. що намагався берегтися, регулярно робив тести через специфіку роботи. Що стосується його самопочуття, то Кличко написав: "Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому".
Наостанок він попросив усіх, аби вони не нехтували правилами та не ігнорували загрозу.
Нагадаємо, що на початку карантину Віталій Кличко звертався до киян з закликом: "Досить шастати!".
Читайте також: Новий поділ на карантинні зони в Україні з 26 жовтня 2020: список областей
-
19:42Не час помирати: Apple планує купити права на показ фільму про Джеймса Бонда на Apple TV +
-
19:135 причин регулярно їсти шпинат
-
18:45МастерШеф 10 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
18:32Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем
-
18:13Віталій Кличко захворів на коронавірус: як себе почуває мер Києва
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
18:00Гороскоп на 25 жовтня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:44Штучний інтелект намалював картину у стилі Бенксі: вийшло щось моторошне
-
17:13Наймолодша мільярдерка світу склала ТОП своїх найкращих костюмів на Хелловін
-
16:43Джекі Чан розповів, чому не хоче зніматися у голлівудських фільмах
-
16:16Косметолог розповіла, як уникнути висипань при носінні маски
-
15:44Bugatti випустила шампанське: його присвятили торішньому рекорду
-
15:12Яким знакам Зодіаку не можна довіряти таємниці
-
14:47Керамічне скло iPhone 12 випробували на міцність: чохол потрібний?
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:35Коли переводять годинник на зимовий час 2020 в Україні: дата переходу
-
14:20Bugatti заінтригували дизайном нового гіперкара
-
14:09Привітання з Днем автомобіліста 2020 і прикольні картинки водіям
-
13:48Лінія горизонту: з'явився дубльований трейлер трилера із заплутаним сюжетом
-
13:17Як доброзичлива атмосфера на роботі впливає на наше здоров'я
-
12:43Оля Цибульська повторила розтяжку Вікторії Бекхем: фотофакт
-
12:13Що треба знати, перш ніж завести собаку
-
11:45Арнольд Шварценеггер переніс операцію на серці: що відомо про стан актора
-
11:15Речі з жіночого гардероба, що вже стали класикою
-
10:46Кендіс Свейнпол у відвертому образі позувала українському фотографу
-
18:32Ці два запитання Білла Гейтса дозволять вирішити більшість проблем
-
15:12Яким знакам Зодіаку не можна довіряти таємниці
-
12:13Що треба знати, перш ніж завести собаку
-
10:10Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 жовтня
-
08:125 продуктів, які зміцнюють вашу нервову систему
- 23 жовтня
-
21:43Чому варто спробувати поєднати оральний секс з м'ятним чаєм
-
18:00Як читати по одній книзі на день: хитрощі, які збільшать ваш словниковий запас
-
13:51Де в Україні регулярно відбуваються найкурйозніші ДТП: епічна фотодобірка
-
11:21Новий поділ на карантинні зони в Україні з 26 жовтня 2020: список областей
-
09:17Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 жовтня
- 22 жовтня
-
20:20Як зберегти інтимне життя подружжям, у яких є діти
-
17:22На скільки років біг продовжує життя
-
14:17Які знаки Зодіаку втілять свої мрії у реальність в листопаді
-
12:19Що таке щастя? – 5 книг про магію простих речей
-
09:21Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 22 жовтня
- 21 жовтня
-
20:20Секс-експерт розповіла, як жінкам збільшити лібідо і шанси на оргазм (18+)
-
17:30Як правильно знайомитись та фліртувати в інтернеті: поради від автора Pornhub
-
15:15Кім Кардашян – 40 років: найсексуальніші і найскандальніші образи зірки
-
12:19Тест на самооцінку: як сильно ви себе любите
-
09:15Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 21 жовтня
-
07:13Ці харчові вподобання можуть свідчити про дефіцит корисних речовин в організмі
- 20 жовтня
-
20:30Ця сексуальна модель заробляє на власній білизні (18+)
-
17:20Прості поради, як читати новини і залишатись щасливим
-
14:19Швидкий тест: виберіть картку і дізнайтесь, чого від вас хочуть інші
-
12:00Міжнародний день кухаря: Вгадай, з якої національної кухні ця страва