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Віталій Кличко захворів на коронавірус: як себе почуває мер Києва

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Віталій Кличко захворів на COVID-19 - фото 1
Віталій Кличко захворів на COVID-19

Мер Києва, Віталій Кличко захворів на COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбуці. Розповідаємо, як почувається очільник столиці.

Віталій Кличко зізнався, що "коронавірус підкрався у найбільш незручний момент".

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Сьогодні отримав позитивний результат тесту. Робота мера під час пандемії, звичайно, передбачає постійний ризик. Спілкування з людьми, перевірка лікарень. Зокрема, регулярно бував і в інфекційних відділеннях, де лікують хворих на COVID-19, – написав він.

Друзі! Коронавірус підкрався в самий незручний момент. Сьогодні отримав позитивний результат тесту:( Робота мера під...

Опубліковано Віталієм Кличком Субота, 24 жовтня 2020 р.

Мер Києва додав. що намагався берегтися, регулярно робив тести через специфіку роботи. Що стосується його самопочуття, то Кличко написав: "Почуваюся добре. Але мушу піти на самоізоляцію. Працюватиму з дому".

Наостанок він попросив усіх, аби вони не нехтували правилами та не ігнорували загрозу.

Нагадаємо, що на початку карантину Віталій Кличко звертався до киян з закликом: "Досить шастати!".

Читайте також: Новий поділ на карантинні зони в Україні з 26 жовтня 2020: список областей

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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