Новий поділ на карантинні зони в Україні з 26 жовтня 2020: список областей

У п'ятницю, 23 жовтня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення про оновлення карантинного зонування в Україні. У червоній зоні опинилися 10 обласних центрів. Читайте детальний оновлений перелік областей на Радіо МАКСИМУМ!

В Україні оновили карантинні зони по епідемічній ситуації в регіонах. Нове рішення набуде чинності наступного понеділка. "З 00 годин 00 хвилин 26 жовтня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається у помаранчевій зоні", – написав міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

І ще: Новий рекорд: скільки хворих на COVID-19 в Україні станом на 23 жовтня

Перелік областей, які потрапити у червону зону:

Міста Володимир-Волинський та Нововолинськ, Ківерцівський район Волинської області;

Слов'янський район Донецької області;

Міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Коростенський, Лугинський, Любарський, Черняхівський та Чуднівський райони Житомирської області;

Перечинський район Закарпатської області;

Місто Івано-Франківськ та Тисменицький район Івано-Франківської області;

Міста Бориспіль, Васильків та Обухів, Бориспільський та Обухівський райони Київської області;

Міста Лисичанськ, Рубіжне та Сєвєродонецьк, Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

Сокальський район Львівської області;

Місто Миколаїв Миколаївської області;

Міста Біляївка, Ізмаїл та Теплодар, Балтський, Березівський, Іванівський, Овідіопольський, Подільський, Савранський та Татарбунарський райони Одеської області;

Місто Полтава Полтавської області;

Міста Рівне, Вараш, Дубно та Острог, Здолбунівський та Костопільський райони Рівненської області;

Міста Суми та Лебедин, Сумський район Сумської області;

Міста Тернопіль, Бережани, Кременець та Чортків, Борщівський, Заліщицький, Козівський, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький та Тернопільський райони Тернопільської області;

Міста Харків та Люботин, Богодухівський, Золочівський, Лозівський та Первомайський райони Харківської області;

Міста Хмельницький, Кам’янець-Подільський, Нетішин, Славута та Шепетівка, Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Кам’янець-Подільський, Красилівський, Летичівський, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

Міста Золотоноша, Канів та Сміла, Монастирищенський та Смілянський райони Черкаської області;

Міста Чернівці та Новодністровськ, Кельменецький, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області;

Міста Чернігів та Ніжин Чернігівської області.

Місто Київ залишиться у помаранчевій зоні карантину ще на два тижні. Також в помаранчевій зоні опинилися такі обласні центри: Вінниця, Луцьк, Дніпро, Житомир, Ужгород, Львів, Одеса, Черкаси, Херсон.

Читайте також: Де в Україні негайно слід вводити суворий карантин: експерти визначили 7 областей