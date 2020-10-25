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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 25 жовтня: в Україні виявлено 343 498 випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 6 088 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 877 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 415 279 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 343 498
Одужали 141 508
Померли 6 391

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (34 054) та у Харківській області (32 112). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 9 244

Волинська область

 12 222

Дніпропетровська область

 12 916

Донецька область

 8 508

Житомирська область

 12 188

Закарпатська область

 12 972

Запорізька область

 7 972

Івано-Франківська область

 18 292

Кіровоградська область

 2 028

Київ

 34 054

Київська область

 14 544

Львівська область

 27 273

Луганська область

 3 169

Миколаївська область

 6 935

Одеська область

 21 831

Полтавська область

 7 876

Рівненська область

 17 469

Сумська область

 10 403

Тернопільська область

 19 050

Харківська область

 32 772

Херсонська область

 3 141

Хмельницька область

 13 300

Чернівецька область

 19 405

Черкаська область

 8 034

Чернігівська область

 7 900

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-10-2020:

Захворіли 49 952 534
Одужали 31 674 764
Померли 1 154 964

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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