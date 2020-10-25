Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 жовтня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 25 жовтня: в Україні виявлено 343 498 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 6 088 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 5 877 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 415 279 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 343 498 Одужали 141 508 Померли 6 391

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (34 054) та у Харківській області (32 112). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 9 244 Волинська область 12 222 Дніпропетровська область 12 916 Донецька область 8 508 Житомирська область 12 188 Закарпатська область 12 972 Запорізька область 7 972 Івано-Франківська область 18 292 Кіровоградська область 2 028 Київ 34 054 Київська область 14 544 Львівська область 27 273 Луганська область 3 169 Миколаївська область 6 935 Одеська область 21 831 Полтавська область 7 876 Рівненська область 17 469 Сумська область 10 403 Тернопільська область 19 050 Харківська область 32 772 Херсонська область 3 141 Хмельницька область 13 300 Чернівецька область 19 405 Черкаська область 8 034 Чернігівська область 7 900

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-10-2020:

Захворіли 49 952 534 Одужали 31 674 764 Померли 1 154 964 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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