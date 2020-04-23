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Коронавірус Карантин

Коронавірус в Україні 23 квітня: останні новини і статистика хворих

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Поширення коронавірусу в Україні - фото 1
Поширення коронавірусу в Україні

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про Covid-19 станом на 23 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 четверга, 23 квітня: в Україні виявлено 7 170 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

Коронавірус в Україні 23 квітня: останні новини і статистика хворих - фото 399623

Більше новин: Карантин в Україні продовжать до 12 травня

За попередню добу було зафіксовано 578 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 21 058 таких повідомлень.

Останні новини про коронавірус в Україні від міністра охорони здоров'я Максима Степанова:

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 7 170
Одужали 504
Померли 187

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1140) та в місті Києві (1059). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ

 1059

Київська область

 451

Чернівецька область

 1140

Івано-Франківська область

 644

Тернопільська область

 499

Рівненська область

 396

Запорізька область

 146

Одеська область

 161

Волинська область

 188

Львівська область

 282

Дніпропетровська область

 186

Житомирська область

 304

Черкаська область

 220

Херсонська область

 77

Луганська область

 27

Донецька область

 21

Вінницька область

 353

Закарпатська область

 304

Кіровоградська область

 258

Полтавська область

 161

Сумська область

 89

Харківська область

 101

Чернігівська область

 17

Хмельницька область

 61

Миколаївська область

 99

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Коронавірус в Україні 23 квітня: останні новини і статистика хворих - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Коронавірус в Україні 23 квітня: останні новини і статистика хворих - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу в світі, 23-04-2020:

Захворіли 2 639 122
Одужали 722 290
Померли 184 265

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

Коронавірус в Україні 23 квітня: останні новини і статистика хворих - фото 399415

До теми: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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