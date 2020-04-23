Коронавірус в Україні 23 квітня: останні новини і статистика хворих

Міністерство охорони здоров'я повідомило про нові випадки зараження коронавірусом в Україні. До вашої уваги статистика хворих та останні новини про Covid-19 станом на 23 квітня.

Офіційна статистика станом на 9:30 четверга, 23 квітня: в Україні виявлено 7 170 випадків коронавірусу.

Інформація постійно оновлюється! Дані отримані з офіційного сайту МОЗ.

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За попередню добу було зафіксовано 578 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 409 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 21 058 таких повідомлень.

Останні новини про коронавірус в Україні від міністра охорони здоров'я Максима Степанова:

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 7 170 Одужали 504 Померли 187

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Чернівецькій області (1140) та в місті Києві (1059). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Київ 1059 Київська область 451 Чернівецька область 1140 Івано-Франківська область 644 Тернопільська область 499 Рівненська область 396 Запорізька область 146 Одеська область 161 Волинська область 188 Львівська область 282 Дніпропетровська область 186 Житомирська область 304 Черкаська область 220 Херсонська область 77 Луганська область 27 Донецька область 21 Вінницька область 353 Закарпатська область 304 Кіровоградська область 258 Полтавська область 161 Сумська область 89 Харківська область 101 Чернігівська область 17 Хмельницька область 61 Миколаївська область 99

Щоб захистись від COVID-19, дотримуйтесь правил карантину: не контактуйте з людьми та тваринами, регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, покращуйте імунітет.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, важко дихати), то негайно телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу в світі, 23-04-2020:

Захворіли 2 639 122 Одужали 722 290 Померли 184 265 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Іспанії, Італії, Франції та Німеччині.

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