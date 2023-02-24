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"Королі репу" – дивіться тизер фільму, у якому зіграли Wellboy та Ірма Вітовська
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Фільм Мирослава Латика вийде в прокат улітку 2023 року. Окрім Wellboy, у стрічці буде Ірма Вітовська, чию появу обіцяють в несподіваному амплуа.
"Королі репу" – це музична драма у стилі гангстер від української кінокомпанії Kristi Films, пише сторінка фільму "Королі репу" у Facebook.
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Прем’єра фільму відбулася на Одеському кінофестивалі у 2021 році. Його навіть номінували на премію "Кіноколо", також отримав статус "нового культового українського блокбастера", кажуть продюсери.
17-річний хлопець на прізвисько Казан (Михайло Дзюба) понад усе мріє стати відомим репером та підкорити серце своєї дівчини. Заради своїх мрій він готовий ризикнути, але обставини спрямовують його життя в іншому напрямку: боротьба за успіх, боротьба за кохання, боротьба за виживання..." – йдеться в описі фільму.
Головні ролі в стрічці виконали Wellboy, Ірма Вітовська (анонсують її появу в несподіваному амплуа), Михайло Дзюба, Карина Химчук, Юрій Кулініч, Дмитро Хом’як, Андрій Борис. Композитором і саундпродюсером фільму став Cepasa (Павло Ленченко).
Дивитися офіційний тизер фільму "Королі репу":
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