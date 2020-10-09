Королева Летиція здивувала яскраво-червоним костюмом-двійкою

Іспанська королева Летиція прикувала захоплені погляди під час візиту в організацію, яка займається наданням житла студентам в Мадриді.

Дружина короля Іспанії Філіпа VI королева Летиція входить в число найбільш елегантних представниць королівських родин Європи і перших леді.

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У виборі одягу вона вважає за краще елегантність, стриманість і витонченість. Найчастіше вона з'являється в нарядах іспанських дизайнерів. Під час візиту в Мадрид королева знову прикувала захоплені погляди модників і fashion-експертів. На робочу зустріч вона одягла наряд яскраво-червоного кольору. Це костюм-двійка з розкльошені брюками з розрізами іспанського бренду Roberto Torreta.

І навіть вимушений аксесуар 2020 року, захисна маска для обличчя, яку королева справно надягає під час всіх без винятку робочих візитів, не зіпсувала враження від елегантного образу. Гортайте галерею:

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