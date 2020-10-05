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Дочка Мадонни знялася топлес в епатажному образі: сміливі фото (18+)

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Лурдес Леон - фото 1
Лурдес Леон / instagram

Донька американської співачки Мадонни – Лурдес Леон позувала перед камерою без бюстгальтера і з неголеними пахвами. Епатажні знімки зірка показала на своїй сторінці в Instagram.

Так, на одному з кадрів 23-річна Лурдес Леон позує топлес, в шкіряних штанях і високих рукавичках біля басейну. Дівчина сидить, підігнувши одну ногу під себе, і прикривши голі груди рукою.

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На іншому фото модель лежить в ліжку у світлому костюмі в клітинку з топом на бретельках. Модель поклала одну руку на лоб, демонструючи волосся під пахвою.

Шанувальники зірки розділилися на два табори: одні захоплюються її сміливістю, інші – критикують за "небажане волосся" на тілі.

Дочка Мадонни знялася топлес в епатажному образі: сміливі фото (18+) - фото 428727
Дочка Мадонни знялася топлес в епатажному образі: сміливі фото (18+) - фото 428726

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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