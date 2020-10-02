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Коронавірус День вчителя

Королева Летиція продемонструвала стильний образ

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Королева Летиція - фото 1
Королева Летиція / gettyimages

Іспанська королева Летиція зробила яскравий публічний вихід. Під час поїздки Її Величність продемонструвала ділової аутфіт.

48-річна Її Величність постала перед публікою в чорній блузці і класичних брюках зі стрілкою.

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Поверх блузки вона одягла короткий твідовий піджак, який став головним акцентом в образі. Зазвичай, Летиція поєднує наряди з взуттям на підборах, проте цього разу вона вирішила доповнити лук лакованими балетками чорного кольору.

Волосся Її Величність зібрала у хвіст ззаду. На обличчі Летиція зробила макіяж з акцентом на очах. Серед аксесуарів бачимо на ній маленькі мінімалістичні сережки. Оскільки у світі триває пандемія коронавірусу, королева Іспанії не забуває про захисну маску.

Королева Летиція - фото 428448
Королева Летиція / gettyimages

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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