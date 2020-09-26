Стилістка назвала головні помилки жінок при виборі одягу

Українська стилістка Віка Барва назвала головні помилки жінок при покупці одягу і розповіла, як їх уникнути.

Купувати окрему річ і не знати, з чим її поєднувати

Наприклад, потрібен вам светр, ви набрали в примірювальну різні варіанти, вибрали той, що сподобався, але прийшли додому і зрозуміли, що він не підходить під ваш одяг. Вихід: приміряти вподобану річ зі схожими речами з дому відразу в комплектах.

Купувати річ для одного луку

Речі часто купують комплектами і носять тільки так. А про те, що ці ж речі можна носити в інший спосіб, жінки не здогадуються. Тоді краще вивчити комбінаторики речей або запросити стиліста на розбір гардероба.

Завжди вибирати чорний колір

Існує думка, що чорний колір універсальний і підходить під все, особливо це стосується взуття. Але не всім підходить чорний колір, а у взутті він виглядає занадто важким.

Носити спортивне взуття під все

Насправді тільки кілька моделей взуття зі спортивних брендів підходять для образів з сукнею або спідницею. Всі інші призначені винятково для спорту. Тому відповідне взуття краще купувати не в спортивному магазині.

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