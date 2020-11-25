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Королева бурлеску Діта фон Тіз звабила мережу апетитними формами у прозорій білизні

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Діта фон Тіз - фото 1
Діта фон Тіз / instagram

Одна з найвідоміших у світі бурлеск-дів Діта фон Тіз порадувала новим спокусливим фото на своїй сторінці в Instagram. Фанати відреагували на знімок бурхливо, написавши безліч компліментів.

Так, Діта фон Тіз приміряла напівпрозорий мереживний комплект, який продемонстрував відразу всі найкращі сторони фігури 48-річної знаменитості. Образ красуня доповнила чорною мереживною маскою.

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Саме на ній хотіла зробити акцент Діта. Вона розповіла у підписі до фото, що це її особлива пристрасть. "Поряд з корсетами, панчохами зі швом і довгими рукавичками у мене завжди був фетиш до масок", – зізналася зірка.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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