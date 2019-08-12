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Король Лев встановив абсолютний рекорд серед мультфільмів: касові збори вражають

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Гайда в кіно, дивитися Короля Лева - фото 1
Гайда в кіно, дивитися Короля Лева

Якщо ви ще не бачили ремейк "Короля Лева", то у вас ще є час це зробити. Тим паче, що нова версія стала справжнім рекордсменом серед анімаційних фільмів.

Мультфільм "Король Лев", випущений компанією Disney, заробив $ 1,334 мільярда за 24 дні у світовому прокаті.

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Це рекорд, який раніше належав "Холодному серцю" (2013), іншому диснеївському мультфільму, чия каса склала $ 1,276 мільярда.

Нова версія класичного мультфільму, створена за допомогою новітніх технологій, стала майже покадровим ремейком історії про юного лева Сімбу, якому належить стати царем звірів. Ролі головних героїв озвучували Дональд Гловер, Бейонсе, Біллі Айкнер, Сет Роген і інші. Бейонсе також записала заголовну пісню до фільму під назвою Spirit.

Касові результати "Короля Лева" не стали сюрпризом. Адже перший трейлер мультфільму побив рекорди за переглядами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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