Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу

У мережі з'явилась видалена сцена з "Месників: Фінал", яка показує прощання з Залізною Людиною. Цей ролик змушує фанатів витирати сльози та згадувати завершення третьої фази. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На Youtube опублікували одну із вирізаних сцен фільму "Месники: Фінал", який став найкасовішим в історії, випередивши "Титанік" та "Аватар". Виявилось, що один із найболючіших для фанатів моментів, а саме смерть Тоні Старка, мав продовження. Однак цю сцену замінили на кадри з похорон, які видались режисерам братам Руссо значно емоційнішими. На ролику можна побачити, як майже всі персонажі схиляються на коліно перед Залізною Людиною, який пожертвував собою заради кращого теперішнього (чи майбутнього?).

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