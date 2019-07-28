Король Лев 2019: режисер показав один реальний момент фільму

Король Лев 2019 вже вийшов у кінотеатрах та встиг зібрати шквал захоплених і не дуже коментарів, однак мало хто міг помітити, що римейк відомої історії дитинства має всього один, але реальний кадр Африки. Зацініть!

Новий анімаційний фільм Король Лев вражає своєю реальністю настільки, що його режисер Джон Фавро вирішив сховати у нього реальний момент з природою Африки. Про це творець нової-старої історії Сімби розповів на своєму профілі в соцмережі Instagram, додавши фото.

Це цікаво: Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу

"Цей єдиний справжній монтажний кадр у "Королі Леві". І ще є 1490 інших, які намалювали художники та спеціалісти з графіки. Я додав у стрічку лише один реальний момент, який ми зняли в Африці, щоб перевірити, чи хтось помітить різницю. Це перший кадр фільму, з нього починається Цикл життя", – відзначив він.

І справді, залишається лише поплескати роботі всіх художників, які промальовували кожен момент стрічки. Хоча Король Лев 2019 й отримав чимало критики та висміювань, однак вже приніс Діснею майже 730 мільйонів доларів.

Читайте також: Падіння ангела: вийшов трейлер фільму з Морганом Фріменом