На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Король Лев 2019: режисер показав один реальний момент фільму
-
- 42
Король Лев 2019 вже вийшов у кінотеатрах та встиг зібрати шквал захоплених і не дуже коментарів, однак мало хто міг помітити, що римейк відомої історії дитинства має всього один, але реальний кадр Африки. Зацініть!
Новий анімаційний фільм Король Лев вражає своєю реальністю настільки, що його режисер Джон Фавро вирішив сховати у нього реальний момент з природою Африки. Про це творець нової-старої історії Сімби розповів на своєму профілі в соцмережі Instagram, додавши фото.
Це цікаво: Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу
"Цей єдиний справжній монтажний кадр у "Королі Леві". І ще є 1490 інших, які намалювали художники та спеціалісти з графіки. Я додав у стрічку лише один реальний момент, який ми зняли в Африці, щоб перевірити, чи хтось помітить різницю. Це перший кадр фільму, з нього починається Цикл життя", – відзначив він.
І справді, залишається лише поплескати роботі всіх художників, які промальовували кожен момент стрічки. Хоча Король Лев 2019 й отримав чимало критики та висміювань, однак вже приніс Діснею майже 730 мільйонів доларів.
Читайте також: Падіння ангела: вийшов трейлер фільму з Морганом Фріменом
-
18:22Гороскоп на 29 липня 2019: Близнюки та Раки проведуть цей день активно
-
17:55Фільм жахів: знімок електрички шокував українців
-
17:23Сексуальна Слава Камінська прикрасила обкладинку глянцю: ефектне фото
-
16:59Солістка гурту KAZKA розбурхала мережу пікантним фото
-
16:27ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
15:50Ці підступні 4 знаки Зодіаку полюбляють робити капості
-
15:25Вчені з'ясували, навіщо люди п'ють до втрати свідомості
-
14:52Король Лев 2019: режисер показав один реальний момент фільму
-
14:28Корабель Dragon успішно пристикувався до МКС: відеофакт
-
13:50Розкішна Сінді Кроуфорд знялась для відомого глянцю
-
13:21Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу
-
12:51Чому гречку обов'язково їсти регулярно
-
12:26Гороскоп на цей тиждень 29 липня – 4 серпня 2019 для знаків Зодіаку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
11:50Грайлива Хайді Клум у порваній сукні показала сідниці (відео)
-
11:23Названо важливий фактор для схуднення
-
10:46Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня
-
10:21Картинки з Днем ангела Володимира: відкритки і листівки на іменини
-
09:50Сексуальна Белла Хадід здивувала незвичайними фото у купальнику
-
09:31Погода в Україні 28 липня: літня спека повертається
-
08:52Морська капуста: у чому користь цього суперфуду
-
08:33Українці активно купують нові автомобілі: які саме
-
08:15Apple звинуватили у підслуховуванні користувачів
-
08:00День хрещення Київської Русі: історія і традиції свята в Україні
-
16:27ТОП-5 серіалів на вихідні, які поглинуть з головою
-
13:21Месники: Фінал: вирізана сцена прощання, яка змусить пустити сльозу
-
10:46Свіжий рок: драйвовий плейлист нових пісень тижня
-
08:15Apple звинуватили у підслуховуванні користувачів
- 27 липня
-
21:24Дайте мені її номерок: Настя Каменських знову завела чоловічу половину людства
-
19:20Люди розповіли, чому вони займаються сексом
-
16:53Кейт Міддлтон запідозрили у захопленні ботоксом
-
14:15Як налаштувати фітнес-браслет Xiaomi Mi Band 4: покрокова інструкція
-
12:15Що робити, якщо білі речі пофарбувалися під час прання: ефективні поради
-
10:1689-річна американка підкорила Кіліманджаро і встановила світовий рекорд
-
08:13Представлено Huawei nova 5i Pro: п'ять камер і один отвір
- 26 липня
-
21:00Простий тест: дізнайся свій характер за одну хвилину
-
18:5110 дурних запитань, які варто поставити слідчому
-
17:10Майкл Джексон і Пол Маккартні миють посуд: ностальгійні фото улюблених зірок
-
15:00ТЕСТ: Вгадай фільм за двома акторами!
-
12:15Як виглядає перше бетонне швидкісне шосе в Україні: фоторепортаж
-
10:00Тунель Кохання на Рівненщині: чим вражає зелене диво України і як туди доїхати
-
07:32Названі найпотужніші позашляховики
- 25 липня
-
22:18Секс з цими жінками подобається чоловікам більше
-
20:44Психолог назвав слово, що допомагає заспокоїтися: перевірте
-
18:40Су-су-су: Кличко знову не зміг вимовити слово (відео)
-
17:00ТЕСТ: Чи пройшли б ви у новий парламент України?
-
14:35Природні чудеса України: унікальні місця, які треба відвідати цього літа
-
12:0012 геніальних цитат Джої Тріббіані з серіалу ДРУЗІ, які розсмішать вас до сліз
-
09:53Після штурму Зони 51: тисячі людей шукатимуть монстра у Лох-Нессі