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Користувачі виявили приховану функцію в навушниках AirPods Pro

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Прихована функція AirPods Pro вам сподобається - фото 1
Прихована функція AirPods Pro вам сподобається

Якщо ви хотіли придбати нові безпровідні навушники Apple AirPods Pro, але мали сумніви – ми маємо гарну новину. Виявилося, вони мають приховану функцію, яка однозначно буде корисною!

Користувачі форуму Reddit виявили приховану функцію AirPods Pro, яка автоматично вмикає режим активного шумозаглушення.

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Згідно з повідомленнями, при гучному свисті навушники автоматично перемикаються з режиму Відкриті навушники на Активне шумозаглушення. Також користувачі звернули увагу на те, що AirPods Pro вмикали систему АШП при будь-яких інших гучних звуках.

Шумозаглушення активується при гучних звуках - фото 376154
Шумозаглушення активується при гучних звуках

Цікаво, що на сайті Apple ніякої інформації про це немає.

Раніше компанія realme представила аналог AirPods, який коштує у кілька разів дешевше. Безпровідні навушники Buds Air – компактні "вкладиші" з модулем Bluetooth 5.0, сенсорним управлінням і функцією безпровідної зарядки також отримали функцію шумозаглушення у режимі гарнітури для чіткої передачі голосу власника. Перші TWS-навушники realme оснащені 12-міліметровими динамічними драйверами з технологією посилення басів.

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Джерело: Reddit
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