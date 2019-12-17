realme представила альтернативу Apple AirPods за смішні гроші

Одночасно зі смартфоном X2 компанія realme представила і новий аксесуар – безпровідні навушники Buds Air. Компактні "вкладиші" з модулем Bluetooth 5.0, сенсорним управлінням і функцією безпровідної зарядки також отримали функцію шумозаглушення у режимі гарнітури для чіткої передачі голосу власника.

Перші TWS-навушники realme оснащені 12-міліметровими динамічними драйверами з технологією посилення басів.

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Під'єднання до джерела сигналу проводиться за допомогою інтерфейсу Bluetooth 5.0. У списку функцій моделі – підтримка кодека AAC і спеціальний ігровий режим зі зниженим часом затримки сигналу. Навушники підтримують і функцію швидкої активації голосового асистента смартфона.

Для підвищення якості звуку під час розмови використовується система шумозаглушення, що використовує по два мікрофони на кожній чашці. Модель оснащена сенсорами, завдяки яким відтворення автоматично ставиться на паузу, як тільки навушник виймуть з вушної раковини, і автоматично під'єднуються до смартфона при вилученні з кейса.

Автономність новинки, за заявою виробника, складає до 17 годин з урахуванням місткості АКБ зарядного кейса. У комплект також входить безпровідний зарядний пристрій потужністю 10 Вт, також підтримується і зарядка через порт USB Type-C.

Технічні характеристики realme Buds Air:

Чипсет: R1 з підтримкою ігрового режиму

Драйвери: 12 мм, багатошарова композитна діафрагма

Інтерфейс: Bluetooth 5.0

Сумісність: Android і iOS

Мікрофон: 2х2, з системою шумозаглушення і голосового управління

Час роботи від батареї: до 3 годин, з підзарядкою від футляра – до 17 годин

Зарядка: безпровідна (стандарт Qi, 10 Вт), USB Type-C

Додатково: інфрачервоний сенсор вилучення з вушної раковини, сенсорні панелі на чашках

Вага: 4,5 грама (кожен навушник)

realme Buds Air у білому, чорному і жовтому корпусах вже доступні для замовлення в інтернет-магазині Flipkart і на офіційному сайті виробника, в продаж TWS-навушники надійдуть 23 грудня за ціною $ 56.

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