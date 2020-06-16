Користувачі скаржаться на проблемні екрани в новому Motorola Edge+ за 1000 доларів

Власники смартфонів Motorola Edge+ масово скаржаться на проблеми з дисплеями пристроїв: у деяких з них з'явилися фіолетові плями, а в інших – екран віддає зеленим відтінком.

За словами деяких власників Motorola Edge+, при тривалому використанні смартфона на краях дисплея з'явилися фіолетові плями.

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Згодом вони зникають, якщо не користуватися гаджетом. Однак для смартфона вартістю у $ 1000 такі проблеми є неприйнятними. Багато користувачів також повідомили, що дисплей віддає зеленим відтінком.

Компанія вже визнала проблему. За словами представників Motorola, проблема буде усунена у майбутньому оновленні програмного забезпечення.

Раніше на подібну проблему скаржилися власники новенького OnePlus 8 Pro. Найчастіше користувачі повідомляли про зелений відтінок екрану при відображенні темного фону. За їх словами, проявляється це при зміні яскравості та частоти оновлення. Найбільш помітний дефект на низьких рівнях яскравості і при активних 120 Гц. Дехто з користувачів пов'язує цю проблему з роботою функції зниження мерехтіння (DC Dimming).

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